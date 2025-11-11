Comunicado de Consum para este jueves 13 de noviembre en todas sus tiendas de la Comunitat Valenciana La compañía invita a todos sus clientes a disfrutar de una tarde festiva para celebrar su 50º aniversario

Sara Bonillo Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 00:51

Consum cumple este mes 50 años de historia y quiere celebrarlo de una manera muy especial con todos sus clientes. Con motivo de su aniversario, este jueves, 13 de noviembre, a las 19.00 horas, todas las tiendas de Consum de la Comunitat Valenciana ofrecerán un trozo de tarta a todas aquellas personas que se acerquen a celebrar su aniversario.

Con el lema «50 anys creient en les persones», Consum invita a todos sus clientes a disfrutar de una tarde festiva en la que además, no faltarán las sorpresas. Según explican desde la compañía, el objetivo es agradecer la fidelidad de sus clientes y celebrar medio siglo de compromiso con las personas y con el territorio.

Además, ese mismo día (13 de noviembre), los clientes podrán participar en un gran sorteo a través de Instagram, siguiendo la cuenta oficial @supermercadosconsum. Desde la cooperativa animan a estar atentos a sus redes sociales para descubrir cómo participar en esta iniciativa especial.

Consum se fundó en 1975 como una cooperativa de consumidores valenciana, con su primer establecimiento en Alaquàs. Su trayectoria se ha caracterizado por un crecimiento continuo, la expansión a través de la integración de otras cooperativas más pequeñas y el convertirse en la cooperativa española más grande por número de socios y una de las principales empresas de distribución.