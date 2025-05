El aviso del SEPE a los desempleados que cobran el subsidio para mayores de 52 años

A. Pedroche Jueves, 29 de mayo 2025, 00:28 Compartir

La sitaucón económica actual es muy complicada. España sigue a la cabeza de Europa en cuanto a datos de desempleo. También en paro juvenial. Para los más jóvenes acceder a una vivienda es casi imposible. La alta demanda y la escasa oferta hace que los precios sean inaccesibles. Eso, sumado a la llegada de compradores procedentes del extranjero, hace que los pocos pisos que hay en venta o alquiler se evaporen del mercado inmobiliario en pocas horas. Muchos padres quieren ayudar a sus hijos a emanciparse aunque su situación económica tampoco sea la mejor. En caso de que un receptor del subsidio para mayores de 52 años del SEPE se plantee una donación de dinero o bienes, hay varios aspectos a tener en cuenta.

El subsidio para mayores de 52 años, dotado actualmente con 480 euros mensuales (el 80% del IPREM), se ha convertido en una red de protección para personas que han perdido su empleo y, por su edad, ya no consiguen reinsertarse en el mercado laboral. Para poder acceder a él hay que cumplir con una serie de requisistos como tener al menos 15 años cotizados a la Seguridad Social, dos de ellos en los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo durante al menos seis años.

También es necesario demostrar una carencia de rentas. El desempleado que quiera recibir este subsidio no puede tener ingresos de más de 888 euros al mes (el 75% de Salario Mínimo Interprofesional). Será necesario que, cada año que perciba la ayuda, realice la declaración de la renta cuando se cumple un año desde la concesión o desde la última renovación. Este trámite es imprescindible para mantener la ayuda y confirmar que se siguen cumpliendo los requisitos de ingresos. Sin embargo, ¿cómo influiría que hiciese una donación a un hijo?

Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) indican que, en principio no hay problema para realizar dicha operación. Sin embargo, recuerdan que el subsidio es una ayuda en la que no puede rebasarse un límite de ingresos, que además se comprueba durante todo el periodo de tiempo en que se está cobrando, por eso aunque se done dinero, bienes o patrimonio a cualquier familiar se considerará que continúa dentro del patrimonio propio del desempleado y tendrá que considerarse a efectos de cómputo de rentas.

