Adriana Carvajal, experta en empleo: «Estos 3 errores hacen que descarten tu currículum» La extrabajadora de LinkedIn explica cómo aumentar las posibilidades para ser llamado a una entrevista

Mar Georga Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:02

¿Un currículum creativo o uno sobrio con palabras clave que consiga pasar los filtros de los programas automatizados? El debate sobre cómo diseñar el currículum vitae perfecto es bastante amplio, y los consejos disponibles se van aglomerando, hasta el punto de no saber qué funciona y qué no. Pero la extrabajadora de LinkedIn, Adriana Carvajal, lo tiene claro: «Tras revisar cientos de currículums en los últimos años este es el TOP 3 de errores que hacen que te descarten».

Los 3 errores más comunes en los CV

1. No adaptar el currículum a la vacante. Muchos usuarios lo que hacen es diseñar un currículum genérico, que utilizan a modo de comodín para solicitar todo tipo de puestos de trabajo. Craso error. El currículum debe personalizarse en función de la oferta de trabajo que se va a solicitar en cuestión.

«Si estoy reclutando para una posición de ventas, lo primero que debo percibir al leer tu currículum es que me lo han enviado a mí por algún motivo y habla el lenguaje que yo estoy buscando», señala Carvajal.

2. Usar descripciones de tareas genéricas. Frases como como «apoyo en campañas de marketing» o «encargado de procesos financieros», realmente no aportan nada, ni tampoco detallan cuáles eran las tareas que realmente se llevaban a cabo. Son demasiado genéricas, como si las hubiera escrito cualquier 'chatbot' o se hubieran buscado en Google.

«Quizá para ti tiene sentido, pero alguien que no te ha visto trabajar no sabe qué significa exactamente apoyo o de qué campañas hablas», destaca. Su consejo es claro: cuanto más específicas sean mejor; las tareas deben explicar con claridad cuál ha sido la aportación real del trabajador.

3. No cuantificar los logros. Por último, otro error crítico es el de no detallar cuáles han sido los logros reales que se han logrado a lo largo de la experiencia laboral dentro de una empresa. La clave para diferenciarse del resto es añadir cifras de crecimiento, porcentajes reales de ahorro o métricas claras que demuestren los avances que se han logrado.

«El mejor predictor de tu desempeño futuro es tu desempeño pasado. Por lo tanto, detalla bien cuál ha sido tu impacto», concluye la experta en empleo. A lo que añade: «Si la información que pones en tu currículum se puede encontrar en Internet, entonces no me estás diciendo nada de ti como empleado».