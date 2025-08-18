Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las montañas rusas de Terra Mítica. LP

Terra Mítica, 25 años en la montaña rusa

El parque valenciano, el primer gran proyecto del PP, se mantiene vivo un cuarto de siglo después sin apenas actualizaciones y en una constante crisis de resultados y visitantes

Javier Gascó
A. Rallo

Javier Gascó y A. Rallo

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:52

Aquella pintada de 'España 92, Valencia 0' quizá fue el inicio de todo. Una percepción de que la Comunitat se situaba varios peldaños por debajo ... de lo que merecía. Desantendida, marginada... Esa sensación, instalada en parte de la sociedad valenciana, se canalizó y multiplicó con la llegada de un presidente ambicioso, en la acepción negativa del término al observar el final de su carrera. No era otro que Eduardo Zaplana. Fue él el precursor político de un parque de atracciones que situaba a la Comunitat en foco de ese turismo familiar y masivo. «La gente percibió que a sus intereses un gobierno de centro derecha les venía bien», resumió en su última entrevista en televisión, en La Sexta. No podía ser otro emplazamiento que Benidorm donde el político había sido alcalde antes de saltar a la Generalitat. Se eligieron unos terrenos que habían sido pasto de las llamas unos años antes. Hoy, la ley actual impide estas recalificaciones. El enclave gozaba, además, de un microclima privilegiado: calor y pocas lluvias, una circunstancia que podía ser un freno a la llegada de visitantes.

