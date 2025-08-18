Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Algunos de los acusados, antes de la lectura del fallo de la sentencia. Juanjo Monzó

Dos exdirectivos condenados y un fugado en una trama en la que siempre planeó la figura de Zaplana

La red de empresas del parque que defraudaron a Hacienda fue el primero de los grandes macroprocesos de corrupción

A. Rallo
Javier Gascó

A. Rallo y Javier Gascó

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:49

Uno de los interrogantes del caso Erial, la investigación de la fortuna en el extranjero del expresidente Eduardo Zaplana, fue la procedencia de los millones ... descubiertos en Andorra de los que finalmente solo se recuperaron 300.000 euros. El dinero, que se perdió en inversiones ruinosas, se llevó en efectivo por parte del amigo y testaferro Joaquín Barceló y también por diferentes métodos de compensación con otros clientes en los que participaba incluso personal de las entidades. Era un tiempo donde el país vecino ejercía su condición de paraíso fiscal.

