Los supermercados y centros comerciales que abren el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana
El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días
Valencia
Viernes, 10 de octubre 2025, 16:08
El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días desde el jueves 9 de octubre (día de la Comunitat Valenciana) al domingo 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional). Este hecho genera dudas en los consumidores sobre los días en los que los supermercados y centros comerciales estarán abiertos en Valencia.
Sábado 11 de octubre
Grandes superficies y supermercados en su horario habitual. Mercadona, Consum, Carrefour y Lidl abrirán sus puertas durante todo el día como un sábado más.
Este será el horario del resto de superficies:
Centro Comercial El Saler
El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.
Nuevo Centro
El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.
El Corte Inglés
Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.
Bonaire
Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.
Arena
El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.
Aqua Multiespacio
El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.
El Manar
El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.
Domingo 12 de octubre
El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Mercadona y Consum han confirmado que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de algunos años anteriores en los que abría media jornada, en esta ocasión no abrirá ningún establecimiento al caer este festivo en domingo.
Por su parte, El Corte Inglés, el centro comercial Arena, El Saler, Nuevo Centro y Aqua sí abrirán sus puertas con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.