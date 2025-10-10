Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alerta por la crecida de los barrancos
Uno de los centros de El Corte Inglés de Alicante. J. P. Reina

Los supermercados y centros comerciales que abren el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana

El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:08

Comenta

El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días desde el jueves 9 de octubre (día de la Comunitat Valenciana) al domingo 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional). Este hecho genera dudas en los consumidores sobre los días en los que los supermercados y centros comerciales estarán abiertos en Valencia.

Sábado 11 de octubre

Grandes superficies y supermercados en su horario habitual. Mercadona, Consum, Carrefour y Lidl abrirán sus puertas durante todo el día como un sábado más.

Este será el horario del resto de superficies:

Centro Comercial El Saler

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Nuevo Centro

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

El Corte Inglés

Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Bonaire

Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Arena

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Aqua Multiespacio

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

El Manar

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Domingo 12 de octubre

El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Mercadona y Consum han confirmado que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de algunos años anteriores en los que abría media jornada, en esta ocasión no abrirá ningún establecimiento al caer este festivo en domingo.

Por su parte, El Corte Inglés, el centro comercial Arena, El Saler, Nuevo Centro y Aqua sí abrirán sus puertas con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  4. 4

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  5. 5 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  6. 6 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  7. 7 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  8. 8 La pensión de jubilación más alta de España roza los 3.000 euros y la reciben los trabajadores de este sector
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los supermercados y centros comerciales que abren el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana

Los supermercados y centros comerciales que abren el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana