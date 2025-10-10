Los supermercados y centros comerciales que abren el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Comunitat Valenciana El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días

El calendario laboral de este año ha ofrecido a muchos trabajadores un puente de cuatro días desde el jueves 9 de octubre (día de la Comunitat Valenciana) al domingo 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional). Este hecho genera dudas en los consumidores sobre los días en los que los supermercados y centros comerciales estarán abiertos en Valencia.

Sábado 11 de octubre

Grandes superficies y supermercados en su horario habitual. Mercadona, Consum, Carrefour y Lidl abrirán sus puertas durante todo el día como un sábado más.

Este será el horario del resto de superficies:

Centro Comercial El Saler

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Nuevo Centro

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

El Corte Inglés

Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Bonaire

Su horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Arena

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Aqua Multiespacio

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

El Manar

El centro comercial estará abierto de 10.00 a 22.00 horas.

Domingo 12 de octubre

El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Mercadona y Consum han confirmado que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de algunos años anteriores en los que abría media jornada, en esta ocasión no abrirá ningún establecimiento al caer este festivo en domingo.

Por su parte, El Corte Inglés, el centro comercial Arena, El Saler, Nuevo Centro y Aqua sí abrirán sus puertas con horario especial de 11.00 a 21.00 horas.