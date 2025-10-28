La valenciana Sesame firma un acuerdo de 50 millones con BBVA Spark para impulsar su expansión internacional

La compañía valenciana Sesame, líder en software de recursos humanos, ha firmado con BBVA Spark —la unidad del banco creada para ayudar a emprendedores ... e inversores de Venture Capital a escalar sus negocios— un acuerdo de financiación de hasta 50 millones de euros que «marcará un antes y un después» en la forma en que las startups tecnológicas acceden al capital. El objetivo: acelerar su expansión europea y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la gestión del talento.

El acuerdo incluye, además, el lanzamiento de un instrumento financiero pionero en Europa, diseñado para empresas con modelo software como servicio (SaaS) que buscan crecer internacionalmente sin tener que diluir capital. A través de este modelo, BBVA Spark facilitará a Sesame la mencionada inyección de capital en una fórmula basada en datos, rendimiento y escalabilidad. Con ello, la tecnológica podrá invertir en captar nuevos clientes sin dejar de destinar sus recursos propios al desarrollo de producto.

«Este instrumento es una auténtica revolución para el ecosistema tecnológico europeo», subraya Albert Soriano, CEO de Sesame: «Nos permitirá escalar internacionalmente mientras seguimos apostando por la innovación en inteligencia artificial aplicada a la gestión del talento».

Desde BBVA Spark, su responsable en España, Miguel Ángel Alcalá, destaca que «nuestra propuesta de valor se basa en acompañar a las compañías de alto crecimiento que están transformando la economía desde la tecnología». Y añade: «Con Sesame compartimos una visión de crecimiento sostenible, conectado a datos y centrado en las personas. Esta operación demuestra que otra forma de financiar el crecimiento es posible». «Con este instrumento financiero, Sesame podrá disponer del capital de una forma ágil, eficiente y adaptada a su ritmo de crecimiento internacional».

El nuevo modelo se plantea como alternativa al 'venture debt' (deuda de riesgo) y al 'equity financing' (financiación mediante la venta de participaciones o ampliaciones de capital) tradicionales, ofreciendo a las startups una vía para acceder a capital sin comprometer el control de la compañía. De este modo, pueden mantener su independencia accionarial y destinar los fondos a acelerar la expansión o fortalecer la innovación tecnológica.

Gracias a esta financiación, Sesame reforzará su plataforma de recursos humanos potenciada por inteligencia artificial, centrada en la automatización de tareas y la mejora de la eficiencia de los procesos internos. La herramienta, que ya utilizan más de 15.000 empresas, ayuda a optimizar la gestión de personas y a ofrecer una experiencia más fluida a los equipos.

De Valencia para el mundo

Con más de 20 millones de euros en ingresos recurrentes anuales, la compañía acelera ahora su crecimiento en Italia y Portugal y prepara su desembarco en Francia y Alemania. Además, desde su sede en La Marina de Valencia, donde emplea a más de 350 personas, Sesame ha consolidado también su presencia en Brasil y supera ya los mil clientes en México.

Con este movimiento, la tecnológica valenciana refuerza su posición como uno de los referentes europeos en software de gestión de talento, mientras BBVA Spark consolida su papel como aliado financiero de las compañías que lideran la transformación digital y sostenible.