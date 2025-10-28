Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado
Imagen de Albert Soriano (Sesame) y Miguel Ángel Alcalá (BBVA Spark España) LP

La valenciana Sesame firma un acuerdo de 50 millones con BBVA Spark para impulsar su expansión internacional

El pacto supone el lanzamiento de un modelo financiero inédito en Europa para startups con modelo software como servicio (SaaS) que buscan crecer sin tener que diluir capital

Kike Cervera

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 13:33

Comenta

La compañía valenciana Sesame, líder en software de recursos humanos, ha firmado con BBVA Spark —la unidad del banco creada para ayudar a emprendedores ... e inversores de Venture Capital a escalar sus negocios— un acuerdo de financiación de hasta 50 millones de euros que «marcará un antes y un después» en la forma en que las startups tecnológicas acceden al capital. El objetivo: acelerar su expansión europea y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la gestión del talento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  6. 6

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  7. 7

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  8. 8

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  9. 9

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  10. 10 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La valenciana Sesame firma un acuerdo de 50 millones con BBVA Spark para impulsar su expansión internacional

La valenciana Sesame firma un acuerdo de 50 millones con BBVA Spark para impulsar su expansión internacional