Valencia confirma su candidatura para ser capital mundial del sector startup... más allá del VDS

Valencia sigue ganando enteros para convertirse en la capital mundial del emprendimiento. Casi sin tiempo para recomponerse de uno de los eventos globales más destacados ... dentro del sector startup, como es el Valencia Digital Summit, la capital del Túria volvió a ser lugar de reunión este fin de semana para los que están llamado a ser los empresarios del mañana.

Por segundo año consecutivo, la organización del Sigma Squared Summit eligió Valencia como sede. Y no fue fruto de la casualidad. La ciudad ha evolucionado hacia un prisma en el que los emprendedores se sientes cómodos y en el que los inversores saben que pueden encontrar casos de éxito. Una combinación óptima para celebrar un evento como el Sigma Squared Summit, que este pasado fin de semana reunió a más de 400 fundadores, inversores y expertos internacionales del ecosistema emprendedor.

¿El objetivo? Nutrirse mutuamente. Es decir, Valencia como cuna de las ideas del futuro. Dos días en los que jóvenes líderes de más de 25 países comparten ideas, experiencias y proyectos de alto impacto en un programa que incluye ponencias, mesas redondas, sesiones de coworking, visitas a aceleradoras y eventos de networking.

«La elección de Valencia como sede de Sigma Squared Summit, por segundo año consecutivo, evidencia el posicionamiento de la ciudad como hub tecnológico global. La atracción de talento internacional, las conexiones globales y la visibilidad de Valencia como hub de innovación de referencia es la senda por la que debemos continuar trabajando«, explicó Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, que colabora junto al Ayuntamiento de Valencia en el impulso de la ciudad como epicentro del emprendimiento internacional.

En un evento marcado por la presencia de ponentes internacionales de prestigio, como Corinna Hoyer, CEO de WORLD.MINDS; Mike Butcher, fundador de Pathfounders; o Lars Rasmussen, cofundador de Google Maps; las nuevas tecnologías y la preocupación por problemas de la sociedad actual, como el cambio climático, han estado muy presentes. El evento sirvió para presentar nuevos proyectos en áreas como tecnología verde, inteligencia artificial, salud digital y emprendimiento social, así como iniciativas de colaboración entre startups locales e internacionales.

«La celebración del Sigma Squared Summit en Valencia impulsa nuevas oportunidades de negocio e inversión, y refuerza el papel de nuestra ciudad como referente innovador y tecnológico en el Mediterráneo», afirma Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Valencia.