Valencia saca músculo innovador en Slush Helsinki tras superar los 200 millones invertidos en startups este año

Valencia ha aterrizado en Slush Helsinki, uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo, con un dato que resume el momento que vive su ecosistema ... emprendedor: más de 200 millones de euros invertidos en startups sólo en 2025, la cifra más alta registrada en la ciudad. Un récord que consolida su avance como polo de innovación del Mediterráneo y la mantiene como tercer 'hub' tecnológico de España, con más de 1.200 startups activas y un crecimiento comparable al de ciudades como Marsella, Bolonia o Múnich.

La delegación valenciana, encabezada por la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, está desarrollando en la capital finlandesa una intensa agenda institucional y empresarial. El objetivo: reforzar la visibilidad internacional de Valencia, atraer inversión y abrir nuevas vías de colaboración con Helsinki, considerada una de las ciudades más avanzadas de Europa en tecnología, gobernanza del dato y experimentación urbana.

En este sentido, Llobet ha subrayado que la inversión alcanzada «es una gran noticia no solo para nuestras startups, sino para el futuro de toda la ciudad», al tiempo que recalcaba que el ecosistema valenciano ya ofrece oportunidades reales al talento joven: «Queremos que quien se forma aquí pueda desarrollar aquí su proyecto de vida, con empleo cualificado y estable en la economía digital».

Un diagnóstico al que los datos respaldan. Según el Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter, las compañías valencianas acumulaban 161 millones captados hasta septiembre; las operaciones del último trimestre han permitido superar el umbral de los 200 millones, un salto que confirma el dinamismo del ecosistema y el efecto tractor de políticas como València Innovation Capital o el Sandbox Urbano.

«Valencia ha entrado en una nueva fase de proyección internacional», ha defendido Llobet durante su participación en el panel Regional Hubs Fueling Global Innovation, organizado por ICEX, donde además ha expuesto la evolución del modelo local y el atractivo de la ciudad para escalar empresas tecnológicas en ámbitos como movilidad, salud digital, videojuegos, sostenibilidad o semiconductores.

Puentes con Helsinki: chips, datos, XR y ciudad inteligente

Pormenorizadamente, la agenda en la capital finlandesa se centra en cuatro grandes ejes: semiconductores, innovación urbana, tecnologías inmersivas y salud digital. En ese marco, la concejala ha mantenido una reunión con Business Finland para explorar conexiones con la estrategia nacional finlandesa de microelectrónica y con el futuro Valencia Semiconductor Innovation Campus (VASIC), previsto para 2026-2030.

También se ha celebrado un encuentro con el Ayuntamiento de Helsinki y con Forum Virium, uno de los laboratorios urbanos más avanzados de Europa, para estudiar colaboraciones en gemelos digitales, gobernanza del dato y modelos de ciudad inteligente vinculados al futuro Sistema Operativo Urbano de Valencia.

La delegación ha visitado además el Helsinki XR Center, donde se han analizado oportunidades de cooperación en tecnologías inmersivas conectadas con Valencia Game City y con el programa «From Metadata to Metaverse». Asimismo, se han explorqado aplicaciones XR para sostenibilidad, urbanismo y participación ciudadana en el Immersive Sustainability Lab. Durante la jornada, Llobet ha recorrido Slush junto a startups valencianas presentes en el evento y mantuvo encuentros sectoriales con agentes como Sports Finland, centrados en verticales de SportTech, salud digital y bienestar.

De la computación cuántica al urbanismo del futuro

La agenda ha continuado este jueves en Espoo, con visitas a IQM Quantum Computers, referente europeo en computación cuántica, para analizar futuras colaboraciones científicas y proyectos de captación de talento; una reunión en VTT Micronova, centro clave para el diseño del VASIC y para la integración de Valencia en consorcios europeos de fabricación avanzada, prototipado y testeo; y un recorrido final en la biblioteca central Oodi, icono internacional de innovación cívica y referencia para la transformación de espacios públicos.

Una presencia en Slush y conexiones abiertas en Finlandia que refuerzan la posición de Valencia como un actor influyente en la innovación europea. Además, el récord de inversión y el ritmo de crecimiento del ecosistema consolidan que la ciudad «ya no es un proyecto emergente, sino un hub competitivo capaz de atraer inversión internacional y de impulsar proyectos tecnológicos de alto impacto», apuntan desde València Innovation Capital.