Imagen de la presencia de Paula Llobet en Helsinki LP

Valencia saca músculo innovador en Slush Helsinki tras superar los 200 millones invertidos en startups este año

Con más de 1.200 startups activas, la ciudad se mantiene como tercer hub de innovación de España y avanza a un ritmo comparable al de centros europeos como Marsella, Bolonia o Múnich

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:38

Valencia ha aterrizado en Slush Helsinki, uno de los mayores encuentros tecnológicos del mundo, con un dato que resume el momento que vive su ecosistema ... emprendedor: más de 200 millones de euros invertidos en startups sólo en 2025, la cifra más alta registrada en la ciudad. Un récord que consolida su avance como polo de innovación del Mediterráneo y la mantiene como tercer 'hub' tecnológico de España, con más de 1.200 startups activas y un crecimiento comparable al de ciudades como Marsella, Bolonia o Múnich.

