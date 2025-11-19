La 'startup' Perzon gana el primer Terminal Challenge y obtiene un año de acompañamiento integral en The Terminal Hub

La 'startup' emergente Perzon se ha proclamado ganadora de 'The Terminal Challenge', el nuevo concurso impulsado por The Terminal Hub para detectar talento innovador ... y acelerar proyectos en fases iniciales. La convocatoria atrajo 45 candidaturas, entre emprendedores y estudiantes, de las que solo 10 pasaron a la final.

En esee sentido, el jurado ha decidido premiar a Perzon por «ser el primer sistema operativo europeo para Recursos Humanos que automatiza y personaliza selección, formación y evaluaciones», tal y como la describe su CEO, Isaias Sharon. El proyecto ha destacado por su «escalabilidad, encaje producto-mercado, métricas, tracción, alto potencial de inversión y fortaleza del equipo», según Francesc Pons, director de The Terminal Hub y presidente del jurado.

Como recompensa, el premio otorga a Perzon un acompañamiento integral durante doce meses, que incluye dos puestos de trabajo en The Terminal Hub y un plan de mentorización personalizada por parte de expertos de Biohub, CEEI Valencia, Cátedra de Cultura Empresarial, Exponentia, IBM España, IE Executive Education, Kaiho Capital, Muppy, Scooltic, Timpers, UVemprén, Voga y Zubi Capital, entre otros.

Además, el jurado distinguió a Vesta-Z con un segundo premio, el 'Hubber Winner', que consiste en un 50% de descuento en su estancia como hubber y acompañamiento para su proceso de crecimiento y escalado.

Un Demo Day con lleno absoluto y 'pitches' de alto nivel

El Demo Day, celebrado este martes en Valencia, registró aforo completo y contó con un sistema de votación interactiva en el que el público pudo participar como jurado. La jornada arrancó con la bienvenida de Susana Ollero, quien explicó el funcionamiento del evento y, a continuación, Francesc Pons presentó The Terminal Hub, su misión y su ecosistema de apoyo basado en acompañamiento, formación y una red de mentores corporativos. El bloque central estuvo protagonizado por los pitches de las diez startups finalistas:

1. Eclipse, por Andreea Stamata

2. Reportaro, por Javier Fuentes y Fernando Ballester

3. Agile Impact, por Adriana Mata

4. Totalum App, por Francesc Juillé

5. Baukunst, por Adolfo Ibañez Vila

6. eRaise, por Efrén Cánibe

7. Perzon, por Isaias Sharon

8. Vesta-Z, por Noelia Zapata

9. Altecmia, por Marc Ferrandis

10. Fennech, por Esther Valero

Las presentaciones, diversas tanto en sectores como en enfoques, dibujaron un panel muy sólido de proyectos emergentes, desde soluciones de impacto social hasta software especializado o plataformas B2B.

El ecosistema toma la palabra: reverse pitch y mentoría

Tras la votación del público, llegó el turno de los partners con un reverse pitch —presentación de su propuesta de valor a los propios emprendedores— de un minuto por entidad en el que participaron:

• Ángela Pérez, Biohub y The Terminal Hub

• Francesc Pons, The Terminal Hub

• Vicente Saturnino, Kaiho Capital

• Gino Russo, The Terminal Hub y Agencia Voga

• Rafael J. García Martínez, UVemprén

• Juanjo Torres Montesa, Cátedra de Cultura Empresarial

• Mercedes Frochoso, IE Executive Education

• Santi Cantero, IBM España

• Patricia Herraiz, CEEI Valencia

• Marc Guasch, Zubi Capital

• Fran Martos, Exponentia

• Diego Soliveres, Timpers

• Nicolás Tudón, Muppy

• Álvaro Catarineu, Scooltic

Un bloque que permitió a los finalistas conocer de primera mano qué valor añadido aportará cada entidad durante el programa de acompañamiento.

Mientras el jurado deliberaba, los asistentes disfrutaron de una intervención inspiradora de Diego Soliveres, cofundador invidente de Timpers, que compartió aprendizajes centrados en resiliencia, propósito y la experiencia de emprender desde la autenticidad.

Título para Perzon y mención especial para Vesta-Z

Así las cosas, a las 19 horas Susana Ollero anunció el fallo final: Perzon fue reconocida como la 'startup' ganadora del Terminal Challenge, subió al escenario y compartió un breve discurso antes de la tradicional ronda de fotografías.

El evento reunió a representantes de fondos de inversión, universidades, empresas tecnológicas, instituciones públicas y startups consolidadas, consolidando el Demo Day como un punto de encuentro relevante para el ecosistema emprendedor valenciano. Finalmente, la jornada cerró con un cóctel-networking ofrecido por el restaurante Front, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar colaboraciones, intercambiar contactos y profundizar en los proyectos presentados.

Una apuesta por el talento emergente

«El 'Terminal Challenge' refuerza nuestro compromiso con el talento emergente ligado a la tecnología y a la innovación. The Terminal Hub se ha convertido en el punto de encuentro empresarial de la ciudad y con este 'challenge' queremos impulsar la disrupción y los proyectos en sus etapas más tempranas», recordó Francesc Pons al cierre del evento.

Con esta primera edición, The Terminal Hub consolida su papel como una de las plataformas más activas para startups en Valencia, uniendo a emprendedores, corporaciones e instituciones en torno a la innovación.