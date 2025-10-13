Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Expertos de IBM, IE Business School, Kaiho Capital o la Cátedra de Cultura Empresarial de la UV estarán en el jurado. LP

The Terminal Hub busca a los emprendedores del mañana

Los ganadores del concurso para recién graduados y estudiantes de máster serán beneficiados con premios que ayudarán al impulso de su proyecto, como un año de alquiler gratuito en las oficinas de The Terminal

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:59

Comenta

¿Cómo serán los emprendedores que revolucionarán el panorama empresarial en los próximos años? Es la incógnita que pretende empezar a aclarar The Terminal Hub ... , con un concurso para impulsar el talento y encontrar las nuevas soluciones que tengan un impacto social notable en el futuro. Con The Terminal Challenge, la compañía pretende «identificar y apoyar proyectos tecnológicos innovadores en fase inicial» ejecutados por recién graduados, estudiantes de máster y emprendedores con ideas disruptivas emergentes.

