The Terminal Hub busca a los emprendedores del mañana

¿Cómo serán los emprendedores que revolucionarán el panorama empresarial en los próximos años? Es la incógnita que pretende empezar a aclarar The Terminal Hub ... , con un concurso para impulsar el talento y encontrar las nuevas soluciones que tengan un impacto social notable en el futuro. Con The Terminal Challenge, la compañía pretende «identificar y apoyar proyectos tecnológicos innovadores en fase inicial» ejecutados por recién graduados, estudiantes de máster y emprendedores con ideas disruptivas emergentes.

La idea es que el programa, que tendrá formato de concurso-desafío, se convierta en «una puerta de entrada al ecosistema emprendedor de The Terminal Hub», por lo que la recompensa será una serie de beneficios clave para el impulso de sus proyectos, entre los que destaca una oficina gratuita durante 12 meses en The Terminal Hub para dos miembros del equipo, mentoría personalizada por parte de expertos de entidades como IBM, IE Business School o Universidad de Valencia, además de acompañamiento en medios, comunicación y marketing. También se les brindará acceso prioritario a las formaciones, eventos y actividades del hub, generando un entorno idóneo para el desarrollo estratégico de sus iniciativas.

Los interesados deberán presentar un proyecto tecnológico en etapa inicial con un piloto contrastado, que aborde problemáticas actuales en áreas como salud, educación, medio ambiente, energía, movilidad o inclusión. La inscripción es gratuita y se realizará a través del formulario habilitado en la página oficial del challenge hasta el 7 de noviembre. El evento final de selección de los proyectos ganadores tendrá lugar el 18 de noviembre en las instalaciones de The Terminal Hub.

Los premiados serán designados por un jurado compuesto por referentes del ecosistema tecnológico e innovador, entre los que se encuentran expertos de Univesidad de Valencia, IE, Cátedra de Cultura Empresarial, IBM, Zubi Group, Exponentia, Kaiho Capital, TIMPERS, Muppy, CEEI, Scooltic y Voga. Los criterios de evaluación incluirán el grado de innovación, la viabilidad técnica y de negocio, el impacto potencial, la calidad de presentación del proyecto y el perfil emprendedor del equipo.

«Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con el talento emergente ligado a la tecnología y a la innovación. The Terminal Hub se ha convertido en el punto de encuentro empresarial de la ciudad y con este challenge queremos impulsar la disrupción y los proyectos en sus etapas más tempranas, una nueva forma de apoyar el emprendimiento y conectarlo con corporaciones y empresas ya consolidadas», comenta Francesc Pons, director de The Terminal Hub.