El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos

Del PizzaGate a la DANA: el científico valenciano que desnuda los bulos con IA

El equipo de la UPV que lidera el investigador Paolo Rosso utiliza la nueva tecnología para desentrañar falsedades en redes sociales: analiza texto, imágenes y audio para combatir la desinformación

Chema Bermell

Chema Bermell

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:35

Paolo Rosso es catedrático de la Universitat Politècnica de València y uno de los referentes europeos en el estudio de la desinformación. Lleva dos décadas ... investigando en procesamiento del lenguaje natural y hoy es coordinador en el centro PRHLT (Pattern Recognition and Human Language Technology) de la UPV un equipo que utiliza modelos de inteligencia artificial —incluidos los grandes modelos de lenguaje— para detectar mensajes de odio, depresión… y, sobre todo, bulos que se vuelven virales en redes como X, Telegram o TikTok. En una entrevista concedida a LAS PROVINCIAS, relata cómo se fabrican estas mentiras, por qué se propagan tan bien y qué podemos hacer —autoridades, medios y ciudadanos— para frenar su impacto.

