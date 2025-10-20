Valencia busca emprendedoras en el primer Female Founders Day

Valencia se convertirá este martes en el epicentro del emprendimiento femenino con la celebración del primer Female Founders Day Valencia. El evento, que tendrá lugar ... en The Terminal Hub, reúne a decenas de mujeres emprendedoras y a expertas en innovación y tecnología a escala nacional e internacional. Todo con el objetivo de visibilizar el talento y fortalecer el ecosistema de innovación.

Ser mujer y emprender sigue siendo una opción con demasiadas barreras. Aunque las cifras han mejorado respecto a décadas anteriores y la brecha de género ha ido disminuyendo, el número de mujeres que deciden tomar este camino laboral sigue siendo notablemente inferior a su representación en la sociedad. Así, el porcentaje de fundadoras de empresas emergentes ('startup', en inglés) se sitúa en el 20%, una cifra que se mantiene sin cambios desde hace una década, según el 'Mapa del Emprendimiento 2024' de South Summit.

En la jornada de emprendimiento, que se estirará entre las 17:00 y las 19:30 horas, participan ponentes como la fundadora de Senniors y ClaraCare+, Claudia Gómez, que inaugurará el evento con una charla magistral centrada en salud digital. A continuación, se realizará la mesa redonda 'Inteligencia Artificial Generativa y LLMs', protagonizad por la fundadora de Chiara.vr, Soraya del Portillo; la directora EMEA Digital Natives Microsoft, Valle Del Águila, y la fundadora de ButterflAI, Corina Garrido.

A pesar de las barreras a las que todavía se encuentran las mujeres que deciden emprender, como el acceso limitado a capital semilla y la menor capitalización inicial de sus proyectos en comparación con los liderados por hombres, cada vez están más presentes en sectores diversos y de alta innovación tecnológica, así como en el emprendimiento rural, donde demuestran una mayor estabilidad y menores tasas de abandono, según el estudio antes mencionado.

Una de las actividades más esperadas del Female Founders Day, que tiene lugar un día antes de la inauguración del Valencia Digital Summit 2025, es la competición de proyectos emprendedores. El jurado elegirá a una mujer ganadora que pasará directamente a la final, el 26 de noviembre, en el Founders Day Madrid. Además, habrá un momento para «desentrañar los retos del ecosistema valenciano» junto a la fundadora de Genómica, Loreto Crespo; a la fundadora de PlayFilm, Raquel Valero; la fundadora de Farma Leaders, Irene Campo; y la directora de innovación de Renfe, Pilar Górriz.

Por su parte, las dos fundadoras de Female Startup Leaders, Carmen Hidalgo y Esther Molina, reivindican la importancia de estas jornadas para impulsar «el talento feminino local». «Buena parte de nuestras socias tiene como base de operaciones la Comunidad Valenciana y la ciudad es un epicentro de talento innovador al que siempre conviene prestar atención», aseguran.