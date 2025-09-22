RunnersHEx, el BlaBlaCar de casas entre corredores

Viajar para correr una carrera es una práctica cada vez más habitual dentro del mundo runner. Descubrir mundo es uno de los privilegios que ... ofrece la práctica de un deporte cada vez más popular en todo el mundo. Las inscripciones para correr en las principales capitales europeas se esfuman en cuestión de segundos, al igual que lo hacen los alojamientos para pasar la noche previa a la carrera.

Ese es el motivo que se esconde tras el proyecto de Raquel Landín, que pretende crear una comunidad para conectar a corredores locales con otros que viajan a carreras, ofreciendo alojamiento auténtico y experiencias compartidas a coste cero. La corredora y emprendedora valenciana ha creado RunnersHEx, una plataforma que permite a los runners alojarse en casas de otros corredores anfitriones, convivir con ellos y así además, nutrirse de consejos locales sobre esa carrera y localidad de la que son conocedores. Es decir, contar con una guía completa del destino al que van a correr al mismo tiempo que un alojamiento y de forma gratuita.

Según explica la propia creadora de la plataforma, la idea es «compartir una experiencia deportiva de la forma más auténtica, sostenible y económica posible» a cambio de puntos canjeables. Cuando alguien actúa como host gana puntos para alojarse en otras carreras que le interesen como invitado. «La propuesta es sencilla pero potente: 'Conecta, viaja, corre'», indica Raquel Landín.

El funcionamiento es sencillo: se crea un perfil, se buca una carrera que pueda resultar interesante y se empieza a crear una red de contactos para próximas carreras. La fórmula para rentabilizar el proyecto por parte de la valenciana es mediante suscripción, con una cuota de 59 euros anuales -«menos que una noche de hotel», indica la creadora- que permiten descubrir nuevos lugares a un coste más barato de lo que podría suponer sin RunnerHEx.

«Viajar a carreras cada vez es más caro y RunnersHEx ayuda a que ningún runner tenga que renunciar a participar en carreras lejos de casa por el alto coste total que supone cada viaje», indica Raquel Landín, que considera que la comunidad runner facilita este tipo de experiencias: «Entre corredores nos entendemos y estoy segura porque a mí ya me ha pasado. Que de experiencias así surgen maravillosas amistades».

En el último mes, el proyecto de la valenciana ha sido reconocido en la reciente convocatoria Premio Idea CEEI 2025, donde obtuvo el segundo puesto por su carácter innovador y transformador en el ámbito del turismo deportivo. Un reconocimiento que le permite afirmar que está en el camino correcto y que lo que está haciendo «tiene sentido».

Con vistas al futuro, la idea pasa por difundir la plataforma para que llegue a los máximos corredores de España con el objetivo de seguir creciendo. «Mi idea es expandir en cuanto pueda a otros países europeos donde la cultura del Hospitality Exchange o Couchsurfing es mayor que en nuestro país como Países Bajos o Francia», comenta Raquel Landín.