Los runners también se enamoran de la noche valenciana La 15k nocturna de la ciudad así como otras carreras que se disputan a la luz de la luna en la Comunitat seducen a multitud de corredores

Lourdes Martí Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

La noche es mágica. Correr a la luz de la luna es una idea que seduce a numerosos amantes del running. Algunos tienen la suerte de poder escoger el horario en el que entrenarse y al caer el día es el momento en el que más disfrutan; otros, escogen la noche en época estival para aprovechar que las temperaturas suelen ser más suaves. Los hay quienes, por motivos laborales, académicos o familiares no tienen otra opción, pero lo que está claro es que son muchas las luces de los frontales que iluminan desde espacios como carriles-bici o montañas.

Para todas estas personas, y todas las demás, existen carreras desde hace años. Una de las más longevas en el calendario, que además presume de ser cien por cien nocturna al celebrarse a las 22:30 horas es el Gran Fons d'Alfafar que precisamente tuvo lugar la semana pasada, la Font de Garrut en La Vall d'Uixó, Mutxamel, Agost o Cullera también miman a los participantes en este tipo de pruebas. Por su parte, la ciudad del running ya ha iniciado su cuenta atrás para la 15K Nocturna Valencia Gana Energía.

El 27 de septiembre a las 22:30 horas arrancará en la Avenida del Ingeniero Manuel Soto una carrera que agotó sus 13.000 dorsales disponibles dos semanas antes de la disputa de la prueba. Ubicada en una fecha clave, al inicio del otoño, y gracias a sus 15 kilómetros, se convierte en una carrera ideal también para aquellos que están preparándose el Medio y/o Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich.

Un circuito llano típico de la ciudad del running que además está homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Jesús Coronado será uno de los 13.000 corredores que estarán detrás de la línea de salida. La luna de Valencia ha sido testigo de sus 10 participaciones en la carrera nocturna. Todas menos una por lesión. A sus 55 años, empezó su idilio con el running hace unos 15. «Mis hermanos me animaron a hacer deporte, es cierto que yo siempre corrí un poco, jugué a fútbol pero hubo una época en la que me estanqué, empecé a correr y fui al club Runners Ciutat de Valencia, donde encontré un grupo de personas maravillosas y ya no dejé de correr», explica, Coronado quién recuerda que su primer dorsal fue en Xilxes.

Ampliar Jesús Coronado, durante su participación en una edición de la 15k Valencia Abierta al Mar. LP

Sobre la 15K Nocturna Valencia y sus motivos que le llevan hasta el arco de salida cada edición, afirma: «Poder correr por la noche en tu ciudad que está cerrada al tráfico es algo espectacular, el centro es maravilloso, con sus luces y demás, lo ves desde otra perspectiva. También el ambiente es increíble, los visitantes e incluso los que están cenando o tomando algo por la ciudad se vuelcan con los corredores.

Así describe la organización el recorrido de la 15k Nocturna Valencia Gana Energía:

En la Avenida del Ingeniero Manuel Soto está ubicado el punto de partida. Desde la salida, los corredores arrancan hacia la Avenida del Puerto. Tras superar este primer tramo a través de la avenida, el circuito gira hacia la Avenida de Aragón hasta la calle Artes Gráficas, donde se efectúa un doble giro de 90º para recorrer de nuevo la Avenida de Aragón, pasar ya por el kilómetro 4, y seguir hasta la Plaza de Zaragoza. Desde ese punto, giro a la derecha para alcanzar el Paseo de la Alameda, aprovechando una amplitud de vías que ayuda a los corredores a alcanzar un rápido ritmo de carrera desde el principio.

Se continúa hasta llegar a la altura de los Jardines de Viveros, donde se cruza por el Puente del Real para entrar en el centro de la ciudad. Esta es una zona diferente que plantea un cambio en la carrera de un margen del río al otro. ¡Momento perfecto para disfrutar de una imagen privilegiada de los Jardines del Turia y entrar a la València histórica! Ya en el centro de la ciudad, los corredores transitan la Calle de la Paz y una vez atisben la Plaza de la Virgen, se plantea un giro por la Calle San Vicente Mártir hasta alcanzar la Plaza del Ayuntamiento. Después, el recorrido sigue por la Calle de las Barcas, Pintor Sorolla… y se adentra en la Plaza de Alfonso el Magnánimo, pasando por el Palacio de Justicia y llegando a la Puerta de La Mar.

En el kilómetro 9 se encara la calle Colón, hasta Ruzafa, para entonces seguir por la Gran Vía Marqués del Turia en dirección al Antiguo Cauce.

Un último esfuerzo! Es hora de correr por grandes avenidas para encarar el último tramo. El circuito bordea el Antiguo Cauce del Río Turia por la calle Jacinto Benavente y continúa hasta el puente de Monteolivete, dejando a la derecha la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los monumentos más icónicos de la Ciudad del Running. Estamos ante unos kilómetros marcados por el constante y leve desnivel de la ciudad hacia el mar. Se atraviesa la pasarela del antiguo cauce del río Turia y se llega a la Plaza Europa bordeando la rotonda del Parotet. Es entonces cuando aparece el punto kilométrico 13 y la entrada a la Avenida de Francia y calle Menorca. Muy cerca de la meta, los últimos metros anuncian la llegada al Puerto de Valencia. ¡El arco de meta te espera en Ingeniero Manuel Soto donde te recibirá el público bajo la bonita Luna de Valencia!

Comenta Reporta un error