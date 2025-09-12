El triatlón tiene relevo en Valencia Pruebas como el Ironman 70.3 registran un gran aumento de los atletas de entre 25 y 29 años

Un informe de las Naciones Unidas ha arrojado datos desgarradores como el que la tasa mundial de obesidad en niños y adolescentes supera por primera vez al bajo peso, y en el que más concretamente, en España, a pesar de presumir de cocina mediterránea y con los datos más recientes, el 31 % de sus niños en edad escolar y adolescentes padece sobrepeso, y un 10 % obesidad. Según la organización, «Se estima que entre un 20 y un 30 % de las calorías que ingieren los niños viene de ultraprocesados».

Ante esta situación respecto a la relación de los más pequeños y adolescentes con la comida, y sobre todo aquellos que se encuentran en situación más desfavorecida, desde organizaciones como UNICEF defienden que el deporte y la actividad física pueden convertirse en una estrategia global para reducir esta tendencia, fomentando hábitos saludables que combinen alimentación equilibrada y ejercicio regular.

En paralelo, esta misma semana, la organización del Ironman 70.3 Valencia y Alcúdia-Mallorca 2026, anunciaban dorsales con cifras récord y, lo que es más importante, con un perfil de atleta cada vez más joven y diverso.

«El triatlón está creciendo, rejuveneciendo y abriéndose a nuevos públicos. Cada vez más mujeres, más atletas jóvenes y más personas que descubren en IRONMAN 70.3 una forma de vivir el deporte con propósito, comunidad y emoción. Valencia y Mallorca no solo agotan dorsales antes que nunca marcan el pulso de una nueva era del triatlón en el sur de Europa. Eventos que inspiran, que se llenan de primeras veces, de nuevos retos, y de esa energía que hace del triatlón mucho más que una carrera», explican desde la organización.

La edad media de los inscritos se sitúa en 38 años, frente a los 39,4 del año pasado

La ciudad del running, y cada vez más del triatlón, en 2026 ha agotado inscripciones 45 días antes que, en su edición anterior, colgando el cartel de completo cuando aún faltan 222 días para la celebración del evento. Un total de 3.000 atletas se han registrado para vivir esta experiencia única, marcada por un aumento significativo en la participación femenina, que pasa del 15% en 2025 al 17% en esta edición. Además, la edad media de los inscritos se sitúa en 38 años, frente a los 39,4 del año pasado, lo que confirma una tendencia de rejuvenecimiento. Los datos no engañan: los grupos de edad más numerosos se concentran entre los 30 y 34 años, seguidos de los atletas de entre 25 y 29 años, segmento que ha experimentado un crecimiento exponencial en las dos últimas ediciones.

El evento valenciano continúa atrayendo a una nueva generación de triatletas que buscan combinar competición, estilo de vida y experiencia urbana.

