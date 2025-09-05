Volver a la rutina: kilómetros y más Concluido el periodo estival, muchas personas retoman hábitos relacionados con la actividad física pero olvidan otros importantes como la alimentación, Teresa Cercós, dietista y nutricionista explica la importancia de atendernos de forma global

Algunos con más ganas que otros reciben septiembre. Muchas personas, aunque han disfrutado del verano, y lo siguen disfrutando, tienen ganas de volver a la rutina después de tantos, o algunos, excesos. «Con la llegada de la nueva temporada, muchos corredores y apasionados del running comienzan a preparar su cuerpo para la tan esperada media maratón. Después de un período de descanso activo durante estas vacaciones, es momento de retomar los entrenamientos y, sobre todo, cuidar la alimentación para afrontar esta prueba con éxito y seguridad», explica Teresa Cercós Moreno.

La dietista-nutricionista incide no sólo en la importancia de la movilidad, la experta recuerda que hay más aspectos a tener en cuenta: «La preparación física es fundamental, pero no podemos olvidar que la nutrición juega un papel clave en nuestro rendimiento. Es recomendable seguir las pautas alimenticias establecidas por un profesional, ajustando las ingestas para cubrir las necesidades energéticas y de recuperación. Esto nos permitirá mantenernos en forma, evitar lesiones y afrontar cada entrenamiento con la mejor disposición».

Una vez empezado el entrenamiento también es importante considerar algunas cuestiones, indica Cercós: «A medida que los kilómetros se acumulan en nuestro plan de entrenamiento, la hidratación también cobra una importancia vital. Mantenerse bien hidratado antes, durante y después de cada sesión ayuda a prevenir calambres, fatiga y favorece la recuperación muscular. Además, es recomendable experimentar con diferentes alimentos y suplementos, como geles energéticos, para identificar cuáles nos sientan mejor en cada momento del entrenamiento».

Otoño y grandes carreras son sinónimos en Valencia, el Medio y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, el Gran Fons de Alfafar y Paterna o la 15k Nocturna, entre otros, copan un calendario para el que también hay que prepararse a nivel nutricional. «Realizar simulacros de la media maratón, incluyendo la alimentación pre, durante y post del ensayo, es una excelente estrategia para preparar nuestro cuerpo y mente para el día de la carrera. Esto nos permitirá ajustar detalles, como qué alimentos nos aportan mayor energía y menos molestias gastrointestinales, cómo gestionar la ingesta durante la carrera y qué nos ayuda a recuperarnos más rápidamente», indica la dietista-nutricionista, quien también recuerda que no todo lo que ocurre depende de uno mismo: «Aunque la preparación es fundamental, siempre debemos tener en cuenta que existen factores externos e internos que no podemos controlar, como las condiciones climáticas o ciertos procesos fisiológicos. Sin embargo, con una buena planificación, una alimentación adecuada y una preparación consciente, podremos afrontar la media maratón con mucha más seguridad y confianza».

Para finalizar, Cercós envía un mensaje de optimismo para hacer frente a este nuevo curso: «¡Anímate a seguir entrenando y cuidando tu alimentación! La constancia, flexibilidad y el compromiso te acercarán cada día más a esa meta que tanto deseas. Recuerda que, más allá del tiempo o la posición, lo importante es disfrutar del recorrido y sentirte bien contigo mismo».

