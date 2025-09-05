Alfafar, lista para correr su Grans Fons a la luz de la luna Las inscripciones para participar en la prueba que se celebra el 13 de septiembre a partir de las 22:30 horas continúan abiertas

Lourdes Martí Valencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:14

El Circuit Solidari el Corte Inglés Parc Natural de la Albufera regresa con una de esas carreras únicas. El XX Gran Fons Nocturn d'Alfafar arranca a las 22:30 horas, las luces iluminan el recorrido prácticamente llano de esta cita de 15 kilómetros.

Los interesados en participar, podrán inscribirse hasta el martes día 9 a las 00 horas con derecho a bolsa del corredor, aquellos que decidan correr y se apunten el día 10 ya no tendrán derecho a ésta.

«Estamos agradecidos al Ayuntamiento de Alfafar, sin ellos no sería posible hacerlo, y cómo no a los patrocinadores y colaboradores que incluso en un año especialmente complicado para la mayoría de ellos no nos han dejado de lado», explica Manuel Sanmartín Romeu, presidente del Club d'Atletisme Taulains Alfafar. La entidad de l'Horta Sud es el corazón del Gran Fons, este equipo nacido a finales de 1996 movidos por la pasión por la carrera a pie además del trail, triatlón y duatlón.

Fomentar el deporte entre los más pequeños, objetivo fundamental de un equipo que cuenta con 150 miembros: «Podemos decir con orgullo que las mujeres suponen la mitad de las personas que forman parte de nosotros». El papel de la entidad es fundamental para el desarrollo del Gran Fons. Su compromiso con éste es total: «En esta carrera corremos pocos del club, un poco como en representación del resto, pero la mayoría están colaborando en la organización porque al ser nocturna, el recorrido debe estar muy bien señalizado, por lo que los voluntarios son fundamentales», añade Sanmartín.

Alfafar fue uno de los municipios más afectados por la dana del pasado 24 de octubre, sin embargo, el recorrido de la carrera no contará con ningún cambio. El trazado llevará a los corredores por el polígono del municipio de l'Horta Sud y la zona comercial de éste.

Una antesala ideal con vistas a la 15K Nocturna Valencia Gana Energía que este mismo jueves alcanzó los 13.000 inscritos y colgó el cartel de completo para la edición número doce de una carrera que se disputará el 27 de septiembre.

