La inversión en startups valencianas recupera el pulso con más de 160 millones captados

Tras varios años de altibajos marcados por la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas, el capital vuelve a confiar con fuerza en las startups ... de la Comunitat Valenciana. Los últimos datos del Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter muestran una recuperación clara: en lo que va de 2025, el ecosistema ha captado 161 millones de euros en 24 operaciones con una media de 7 millones por ronda. Una cifra que coloca a la región en su senda de crecimiento y que la consolida como tercer hub de atracción de inversión en España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

«Estamos asistiendo a una recuperación de la inversión porque el ecosistema tecnológico español ha alcanzado un grado de madurez notable», explica Nacho Mas, CEO de Startup Valencia. «España ya no sólo crea startups, sino que escala compañías capaces de competir globalmente, y eso atrae capital de calidad. Valencia ocupa una posición privilegiada: incluso en ejercicios en los que la inversión caía en Madrid o Barcelona, aquí se mantenía estable».

Los datos reflejan de manera nítida la montaña rusa de la inversión en startups en la Comunitat Valenciana en los últimos siete años. En 2018, el ecosistema captó 128 millones de euros, impulsado por operaciones tanto de startups con sede española como extranjera. La cifra cayó bruscamente en 2019, hasta apenas 28,8 millones, pero en 2020, en plena pandemia, se produjo un repunte histórico: 186 millones de euros invertidos en 35 rondas, muchas de ellas en compañías con presencia internacional.

Tras esa euforia pandémica, vino la estabilización: 88 millones en 2021, un boom de 185 millones en 2022, la caída a 69 millones en 2023 y la recuperación con 118 millones en 2024. El dato de 2025, con 161 millones ya acumulados, demuestra que la tendencia vuelve a ser ascendente.

«El capital fluye hacia proyectos con resiliencia y capacidad de dar respuesta a los grandes retos globales: transición energética, digitalización de la industria, salud, movilidad sostenible…», apunta Mas. Y ahí, la Comunitat Valenciana juega en primera línea, con startups punteras en verticales como salud digital, biotecnología, energía o fintech, muchas de ellas apoyadas en tecnologías deep tech e inteligencia artificial.

El informe del Observatorio de Startups revela que los tres sectores que concentran mayor volumen de inversión en 2025 son Health & Wellbeing (48,1 millones), Software (43 millones) y Fintech/Insurtech (30,2 millones). La diversificación sectorial del ecosistema valenciano es una de sus grandes fortalezas.

Entre las operaciones más destacadas del año figuran la ronda de Quibim (47,6 millones, Valencia), referente en soluciones de diagnóstico por imagen biomédica; la de Maisa (21,4 millones, Valencia); o la de Bit2Me (30 millones de euros, Alicante), pionera en servicios cripto. También sobresalen startups como Voxelcare (5,5 millones, Elche) en biotecnología aplicada a la salud, o Internxt (3,3 millones, Valencia) en ciberseguridad y almacenamiento descentralizado.

El mapa valenciano de la inversión

El reparto geográfico de las operaciones confirma a Valencia como la capital indiscutible del emprendimiento regional, aunque también destacan polos como Alicante, Castellón y Elche, cada uno con especializaciones sectoriales que enriquecen el panorama. Paterna, con su parque tecnológico, también se ha consolidado como un actor emergente en la atracción de proyectos.

En total, en los últimos siete años, la Comunitat Valenciana ha canalizado más de 900 millones de euros en inversión startup, consolidándose como alternativa sólida a los grandes hubs europeos de tamaño intermedio, como Marsella, Bolonia o Múnich.

¿Qué buscan los fondos internacionales en una startup valenciana? Mas lo resume en tres claves: Tracción en el mercado, diferenciación tecnológica y vocación internacional. «Las startups en Valencia nacen con vocación global y cuentan con un ecosistema sólido que las apoya en ese camino, lo que las coloca en el radar de los grandes fondos internacionales», afirma el CEO de Startup Valencia.

El rumbo parece claro: la inversión seguirá fluyendo hacia aquellos proyectos que puedan ofrecer soluciones a los retos más urgentes de la sociedad —desde la transición energética a la digitalización industrial, pasando por la salud o la movilidad sostenible—. Y la Comunitat Valenciana se está posicionando como una región de referencia para incubar, escalar y proyectar este tipo de compañías al mundo.

«Estamos ante un ciclo ilusionante», concluye Mas, «porque Valencia ha dejado de ser un actor emergente para convertirse en un hub consolidado, con capacidad real para captar inversión internacional y contribuir a transformar los grandes sectores estratégicos».

Los datos del Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter y las voces del ecosistema confirman lo que muchos intuían: la inversión en startups en la Comunitat Valenciana no sólo se ha recuperado, sino que avanza hacia un nuevo ciclo de crecimiento maduro y sostenible. La ciudad y su entorno ya no son una promesa, sino una realidad visible en el mapa europeo de innovación.

El capital ha vuelto a fluir. Y Valencia, con su combinación de talento, estabilidad, calidad de vida y proyectos de alto impacto, está lista para canalizarlo hacia el futuro.