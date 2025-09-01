Radiografía sectorial de las startups valencianas: el sector del software y el de la salud son los predominantes

Valencia se ha consolidado en los últimos años como uno de los polos de innovación y emprendimiento más vibrantes de España. El ecosistema startup valenciano, ... impulsado por el talento local, la calidad de vida y el apoyo institucional, ha experimentado un crecimiento notable, diversificándose en múltiples sectores. Pero, ¿cuáles son los sectores que realmente lideran este ecosistema? ¿Dónde se concentra la mayor parte de la inversión? Y, sobre todo, ¿qué startups están marcando la diferencia?

Los 10 sectores con más startups en Valencia

Según los últimos datos de Startup Valencia, el sector del software es, con diferencia, el más numeroso, seguido por el de la salud y bienestar. El top 10 de sectores por número de startups en 2024 es el siguiente:

Software: 389 startups

Enterprise / Business: 195

Health / Wellbeing / Medtech: 174

Ecommerce: 158

Cleantech / Energy / Sustainability: 158

Mobile / App: 146

Industry 4.0: 124

Advertising / Marketing: 122

Social Impact: 122

Logistic / Mobility / Automotive: 123

Estos datos reflejan la diversidad y la fortaleza de un ecosistema que, aunque liderado por el software, cuenta con una presencia significativa de sectores emergentes como la salud, la sostenibilidad, la movilidad y la industria 4.0.

¿Dónde va la inversión? Los sectores que más capital captaron en 2024

La inversión es el termómetro que mide la confianza de los fondos y business angels en el potencial de los distintos sectores. Según el Observatorio de Startups de la Fundación Bankinter, en 2024 las startups de la Comunitat Valenciana captaron un total de 103,5 millones de euros. Los cinco sectores que más inversión recibieron fueron:

Sector

Inversión captada (€)

BigData & Analysis

10.789.089

Space & Navigation

3.120.000

Software

2.730.000

Edtech

2.250.000

Fintech / Insurtech

1.240.000

Resulta llamativo que, aunque el software es el sector con mayor número de startups, el mayor volumen de inversión se lo lleva el sector de Big Data & Analysis, lo que evidencia el interés creciente por las tecnologías de análisis de datos y su aplicación transversal en múltiples industrias. El sector espacial, tradicionalmente minoritario, también ha protagonizado una operación relevante, situándose en el segundo puesto. El software, por su parte, mantiene una posición sólida tanto en número de empresas como en captación de capital.

El potencias de los sectores predominantes

El liderazgo del software en Valencia no es casualidad. La ciudad se ha convertido en un hub tecnológico donde proliferan soluciones SaaS, plataformas de gestión y herramientas digitales que facilitan la transformación digital de empresas de todos los tamaños.

Un ejemplo destacado es Fourvenues, una plataforma que optimiza la gestión de espacios de ocio y permite a los negocios maximizar la ocupación, personalizar la atención al cliente y monitorizar en tiempo real todo lo que ocurre en sus locales, creando experiencias únicas para los usuarios. También sobresale Internxt, una startup que apuesta por servicios de Internet centrados en la privacidad del usuario, ofreciendo alternativas seguras y respetuosas con los datos personales en un momento en el que la protección de la información es más relevante que nunca.

Otro caso relevante es Sesame HR, que ha desarrollado un software de gestión de recursos humanos diseñado para simplificar y automatizar procesos como el control horario, la gestión de vacaciones y ausencias, y la organización interna de las empresas, ayudando así a mejorar la eficiencia y la organización de los equipos.

En el ámbito de la salud, Valencia se ha posicionado como referente en medtech y bienestar, con startups que están revolucionando el sector sanitario a través de la tecnología. Quibim, por ejemplo, es pionera en el uso de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para el desarrollo de biomarcadores en radiología, un campo que está transformando el diagnóstico médico y permitiendo tratamientos más personalizados y precisos.

Nuubo, por su parte, se especializa en sistemas de monitorización cardíaca de larga duración, facilitando la prevención y el seguimiento de enfermedades cardiovasculares, uno de los grandes retos de la medicina actual. Además, Cuideo se ha consolidado como la agencia líder en el cuidado domiciliario de personas mayores, utilizando la tecnología para mejorar la calidad de vida y ofrecer una atención personalizada y eficiente a un colectivo cada vez más numeroso.

La radiografía sectorial de las startups valencianas muestra un ecosistema diverso, dinámico y en constante evolución. El software y la salud lideran tanto en número de empresas como en innovación, pero la inversión se reparte cada vez más entre sectores emergentes como el Big Data, el espacio o la educación digital. Valencia, con más de 2.700 startups activas, se consolida como un referente nacional e internacional en emprendimiento, atrayendo talento, capital y proyectos que están transformando la economía y la sociedad.