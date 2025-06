La historia del joven valenciano que arrasa con el 'trading' en la bolsa americana

Controlar el mercado financiero hasta el punto de poder sacar rédito de cualquier decisión que tome Donald Trump a miles de kilómetros de su domicilio. ... Es lo que ha conseguido Miguel Tatay, un joven valenciano que se ha colado entre los cinco mejores analistas del mundo a través de un minucioso estudio de la bolsa americana en el que contemplaba una caída del 25% del mercado. Su plan se cumplió, la caída fue del 27% y actualmente Tatay ocupa la quinta posición de una competición similar a la Champions League del tradeo.

Lo que hace Tatay puede intentar explicarse de muchas maneras, aunque él prefiere hacerlo de la más clara posible: «Al fin y al cabo hacer trading es lo mismo que hace un comercial, con la diferencia de que nosotros compramos y vendemos en la bolsa». Él mismo se definde como «un analista financiero y ya». Sin embargo, su control de la bolsa americana le ha permitido generar una rentabilidad superior al 70% en el último mes. Hasta que no concluya la temporada no sabrá cuál es su posición final en la clasificación mundial, pero su rendimiento durante el último año le ha permitido hacerse un hueco en el Olimpo de la inversión: «La gente te utiliza de caballo de carreras. Hay muchas personas que en vez de meter su capital al banco me dejan que lo gestione yo, porque ven que ofrezco una rentabilidad mucho mayor».

Su tarea se basa en estudiar el mercado, elaborar un plan, salirse lo mínimo posible de ese plan y especular sobre el precio de los activos que va comprando y vendiendo. Bueno, y por supuesto, gestionar el riesgo. A pesar de que «siempre hay un plan para todo lo que pueda pasar», según explica Tatay, la clave pasa por «conocer hasta dónde estoy dispuesto a equivocarme».

En España, el trading todavía tiene una visión un tanto negativa. De hecho, es una de las cuestiones que más irrita al analista valenciano, que considera que en Estados Unidos existe una cultura por la bolsa similar a la que puede haber en nuestro país por el fútbol. «Somos muy distintos. Aquí parece que estemos a cien años de aquello», explica el inversor, que ha tenido que adaptar su vida al horario estadounidense para crecer en el mundo del trading: «Me he tirado muchos años con el horario de allí. Simplemente pienso que trabajo en ese horario».

Y no sólo su horario, también su mentalidad respecto a los acontecimientos que tienen lugar en el gigante americano. Cuando Donald Trump, a quien considera un genio porque es capaz de sacar rédito «a todo movimiento que hace», anunció sus aranceles fue uno de los pocos que vio una oportunidad de oro para sacar provecho. No duda en reconocerlo: «He entrado en el top mundial gracias a los aranceles. Para las personas que los esperábamos nos vino muy bien, porque se generó liquidez y una gran oportunidad de negocio».

Aunque no se considera nada parecido a un adivino ni cree que la bolsa pueda asemejarse a una bola de cristal, sí que piensa que tanto él como sus principales colegas en lo alto del ranking internacional «pueden llegar a adelantar muchas cosas de las que van a suceder en un plazo medio de tiempo a nivel bursatil».

¿Y qué pasará en los próximos meses? Por ahora el analista valenciano se lo guarda para seguir aumentando la rentabilidad de sus inversiones. A final de año, cuando recoja las ganancias sí que tiene claro que una parte irá de nuevo directa a invertir.