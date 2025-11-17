Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este lunes entrega 500.000 euros a un único premiado
Foto de familia del Premio al Emprendedor del Año de EY LP

El director general de SAV, empresa que gestiona los residuos urbanos de Valencia, elegido Emprendedor valenciano del Año

Ricardo Martínez representará a la Comunitat y Murcia en la final nacional del premio organizado por la consultora EY, que se celebrará en Madrid el próximo 15 de abril de 2026

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Ricardo Martínez, director general de SAV (Agricultores de la Vega de Valencia), ha sido reconocido como Emprendedor del Año por la consultora EY para ... la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. El galardón, que ha sido entregado en el marco de su XXIX edición, busca poner en valor a empresarios que destacan por su innovación, visión de negocio y contribución social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Los famosos que han estado en Cheste
  5. 5 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  8. 8 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  9. 9 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  10. 10 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El director general de SAV, empresa que gestiona los residuos urbanos de Valencia, elegido Emprendedor valenciano del Año

El director general de SAV, empresa que gestiona los residuos urbanos de Valencia, elegido Emprendedor valenciano del Año