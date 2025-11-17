El director general de SAV, empresa que gestiona los residuos urbanos de Valencia, elegido Emprendedor valenciano del Año

Ricardo Martínez, director general de SAV (Agricultores de la Vega de Valencia), ha sido reconocido como Emprendedor del Año por la consultora EY para ... la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. El galardón, que ha sido entregado en el marco de su XXIX edición, busca poner en valor a empresarios que destacan por su innovación, visión de negocio y contribución social.

El acto de entrega, que ha tenido lugar en Valencia, ha contado con la presencia de destacados representantes institucionales y empresariales. Entre ellos, la consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, encargada de clausurar la ceremonia, quien ha destacado la trayectoria de SAV y su capacidad de adaptación a lo largo de sus 125 años de historia: «Empresas como SAV son ejemplo de cómo crecer, diversificarse e incorporar la tecnología como palanca de crecimiento», ha señalado.

Junto a Martínez, también estuvieron presentes representantes de EY como Fernando Díaz Requena, socio director de la firma en Valencia y Murcia; Amparo Ruiz, responsable del premio en la región, y otros miembros del equipo nacional, así como Pedro Oliver, de Julius Bär, patrocinador del galardón.

Tras recibir el premio, Martínez ha querido subrayar la importancia del trabajo en equipo: «Agradezco especialmente a las más de 2.000 personas que trabajan en SAV, su esfuerzo y compromiso diario hacen posible nuestro crecimiento».

La compañía, especializada en gestión de residuos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes, depuración de aguas residuales y desarrollo de infraestructuras medioambientales, combina tradición y modernidad para ofrecer soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y protegen el entorno.

Fernando Díaz Requena añadió que «SAV representa el espíritu emprendedor de la Comunitat: resiliencia, innovación y liderazgo, incluso frente a los retos más complejos, como los efectos de la dana que afectaron recientemente a la región».

Final nacional en Madrid y la mundial, en Montecarlo

Tras este reconocimiento, Martínez competirá el próximo 15 de abril en la final nacional de Madrid junto con los ganadores de otras regiones. Así las cosas, el que resulte vencedor nacional tendrá la oportunidad de representar a España en el EY World Entrepreneur Of The Year, que reúne a los emprendedores más destacados de todo el mundo para la multinacional en Montecarlo.

El Premio Emprendedor del Año, organizado por EY en colaboración con IESE y patrocinado por Julius Bär, celebra la trayectoria de empresarios que crean riqueza y empleo, impulsan la innovación y contribuyen al desarrollo económico y social de sus comunidades. Con casi 30 años en España, se ha consolidado como un referente para reconocer a quienes lideran con éxito sus negocios y generan impacto positivo en la sociedad.