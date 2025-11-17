Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un cliente, durante la presentación de Yurest. LP

El asistente de IA valenciano que guía a los restaurantes hacia la digitalización

La valenciana Yurest crea una nueva aplicación con la que los hosteleros pueden tener actualizados en todo momento sus datos financieros

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La Inteligencia Artificial ya está presente en todos los ámbitos de nuestro día a día. También detrás de la barra del bar. Los hosteleros ya ... cuentan con un sistema sofisticado con el que hacer pedidos, recalcular cuentas y recibir recomendaciones manejado por la IA. Un asistente virtual que ayuda a los dueños de pequeños y medianos restaurantes a sacar la mayor rentabilidad a su negocio.

