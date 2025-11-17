El asistente de IA valenciano que guía a los restaurantes hacia la digitalización

La Inteligencia Artificial ya está presente en todos los ámbitos de nuestro día a día. También detrás de la barra del bar. Los hosteleros ya ... cuentan con un sistema sofisticado con el que hacer pedidos, recalcular cuentas y recibir recomendaciones manejado por la IA. Un asistente virtual que ayuda a los dueños de pequeños y medianos restaurantes a sacar la mayor rentabilidad a su negocio.

Es una de las principales novedades de la aplicación Yurest Lite, creada por la compañía valenciana Yurest, que nace con el propósito de simplificar la digitalización profesional en hostelería ofreciendo un entorno ágil y accesible. Los hosteleros tienen todo lo que pueden necesitar para gestionar su negocio en su propio bolsillo, porque como explica Marcos Gómez, CEO de la firma, «la transformación digital del sector no es una moda, es una necesidad real».

Más bien, podría decirse que es incluso un reto. A menos de dos meses de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de control de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria, el 65% de las pymes españolas aún no está preparada para cumplir con la normativa, según el Barómetro Quipu sobre digitalización y cumplimiento fiscal 2025, elaborado a partir de datos agregados de más de 15.000 usuarios y una encuesta a 700 despachos colaboradores.

Muchas de esas pequeñas y medianas empresas se encuentran en el sector de la hostelería, que también deberá adaptar su método de registrar, validar y conservar las facturas. Por ello, herramientas como Yurest Lite, que facilita la simplificación a la hora de dar el salto al mundo digital pueden resultas fundamentales para el sector.

Según la empresa valenciana, incluso aquellos negocios que hoy gestionan operaciones de manera manual pueden empezar a digitalizarse con facilidad, para después crecer progresivamente dentro del ecosistema completo de Yurest. Además, aquel hostelero que lo requiera podrá escalar, ya que Yurest es el ERP (Planificación de recursos empresariales) más completo para hostelería en España y lo emplean grandes grupos gastronómicos como Saona, Grosso Napoletano y Familia La Ancha.

Entre los usos más destacados de la aplicación destacan la integración con TPV, el control de pedidos y facturas de proveedores para tener siempre actualizados los costes y márgenes; la digitalización y escaneo de facturas o el fichado digital de trabajadores.

Yurest nació en 2016, aunque oficialmente fue lanzada al mercado en 2019, como un software de gestión de restaurantes. Fue creado por los hosteleros Marcos y Jose Gómez, dueños del grupo gastronómico Los Góme. Tras toda una vida dedicados al sector y escalando sus propias firmas, entendieron que era necesario procedimentar la gestión de sus restaurantes y desarrollaron esta herramienta.