Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
Varias personas entrenan en un gimnasio. LP.

Adaptar el entrenamiento a las hormonas: la receta de Horm para mejorar el rendimiento

El proyecto, que fue uno de los galardonados en la segunda edición del programa de incubación 'Incibe Emprende', lanzará una aplicación en línea en 2026

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:41

Minimizar las afectaciones de los cambios hormonales al rendimiento físico y a la salud es el objetivo que Naiara Vilella tiene entre ceja y ceja. ... De 28 años y afincada en Burjassot, Vilella lleva meses trabajando en el desarrollo de la aplicación Horm, que permite medir en tiempo real el flujo hormonal, tanto diario como cíclico, para adaptar así el ejercicio. Se recoge la información del usuario, se analiza y se crea un plan para mejorar los resultados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 24 municipios las cancelan
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  6. 6 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  7. 7 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 23 municipios las cancelan
  8. 8 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  9. 9 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  10. 10 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Adaptar el entrenamiento a las hormonas: la receta de Horm para mejorar el rendimiento

Adaptar el entrenamiento a las hormonas: la receta de Horm para mejorar el rendimiento