Adaptar el entrenamiento a las hormonas: la receta de Horm para mejorar el rendimiento

Minimizar las afectaciones de los cambios hormonales al rendimiento físico y a la salud es el objetivo que Naiara Vilella tiene entre ceja y ceja. ... De 28 años y afincada en Burjassot, Vilella lleva meses trabajando en el desarrollo de la aplicación Horm, que permite medir en tiempo real el flujo hormonal, tanto diario como cíclico, para adaptar así el ejercicio. Se recoge la información del usuario, se analiza y se crea un plan para mejorar los resultados.

Aunque la idea es desarrollar un dispositivo que recoja la información de todo tipo de hormonas, explica Vilella, la aplicación todavía se encuentra en fase de prueba piloto. Así pues, de momento está analizando el ciclo menstrual de las mujeres.

Las participantes tienen que hacer un registro semanal del momento en el que se encuentran, de las sensaciones que tienen y de las afectaciones que notan. Esta información se analiza mediante una base de datos que incluye diversos estudios del impacto de las hormonas y luego Vilella, que es psicóloga neurocientífica, extrae un informe personalizado que entrega a cada una de las usuarias.

Con este análisis se mide la energía, la fuerza y los síntomas que puedan tener para que no haya un exceso de actividad física. «Adaptamos los planes de entrenamiento para que se ajusten al momento biológico en el que están», detalla Vilella, y añade que «esto puede prevenir lesiones, ya que las hormonas están relacionadas con la flexibilidad de los tendones».

A pesar de que la aplicación todavía se encuentra en fase de prueba, la creadora comenta que tiene la mirada puesta en 2026 para lanzarla al gran público. Para ese momento, además de su propio trabajo y de la información almacenada en la base de datos, pretende sumar las aportaciones de entrenadores y nutricionistas para ofrecer un producto más preciso. «El objetivo es que la planificación de entrenamientos que ofrezcamos sea lo más concreta posible en función de las características de cada usuario», amplía.

Proyecto premiado

La idea en la que lleva meses trabajando Vilella y que ya empieza a coger forma le ha valido para proclamarse vencedora, junto a otros dos proyectos, de la segunda edición del programa de incubación de 'Incibe Emprende'. De este modo, en un evento que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre y que congregó a profesionales y representantes del sector empresarial, se anunció que Horm era una de las iniciativas premiadas y se puso en valor el emprendimiento y la innovación de su creadora.

Además de la aplicación para adaptar los cambios hormonales a los entrenamientos, los otros dos proyectos vencedores fueron Runners Home Exchange, una comunidad que conecta corredores en España que viajan a carreras intercambiando alojamiento sin coste, y El mundo de Rares, que combina educación y tecnología en un espacio en línea seguro, ofreciendo recursos adaptados para niños con trastornos del neurodesarrollo, así como acompañamiento a familias. «El talento y la calidad de las iniciativas que hemos visto hoy son una muestra clara del acierto del programa y del papel de Valencia como polo de referencia en emprendimiento e innovación en ciberseguridad en España», señaló el consejero delegado del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia), Ramón Ferrandis.

La cuenta atrás para la llegada de Horm al mercado ya ha empezado. Si la prueba piloto confirma los resultados, todo estará listo para lanzar una aplicación que pretende impedir que las hormonas se interpongan en el camino del rendimiento.