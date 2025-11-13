Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de un carro de la compra lleno en un supermercado Manu Cecilio

No sólo va de huevos: por qué la cesta básica no deja de subir

Los productos frescos y esenciales como la leche, el aceite o la carne lideran el encarecimiento desde 2020 por el alza del transporte y los costes energéticos

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:22

Llenar la cesta de la compra nunca había sido tan caro. En apenas un lustro, el precio medio de los alimentos básicos se ha disparado ... en España y, con él, el gasto de los hogares. La llamada baratoflación —el encarecimiento de los productos más económicos— ha elevado el coste de la compra semanal un 37% entre 2020 y 2024 por un 23% de los productos de alta gama, según apunta un estudio realizado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Y el fenómeno no se limita a unos pocos productos: afecta sobre todo a los alimentos frescos, naturales y de consumo diario, los mismos que durante décadas han sido la base de la dieta mediterránea.

