Los alimentos que más suben de precio en el supermercado este mes Hay dos productos que mantienen el mismo coste que en septiembre y otros tantos bajan considerablemente este octubre

Sábado, 25 de octubre 2025

La cesta de la compra sigue disparada y los consumidores siguen teniendo que mirar bien el precio de los productos antes de añadirlos al carrito para no llevarse un buen susto cuando haya que pagar. La inflación ha hecho que muchos alimentos pasen de formar parte de una compra media a un capricho y la mayoría de los clientes se ven oblogados a recortar en el supermercado para controlar sus gastos durante el mes.

Además, llevar una alimentación saludable suele ser más caro que comprar opciones precocinadas o menos 'healthy' por lo que hay que contar con que los ingredientes de temporada pueden hacer que nos suba un poco el ticket al pasar por caja.

Entre los alimentos que más han subido en el mes de octubre están tres ingredientes que solemmos incorporar en una dieta saludable: huevos, uvas blancas y patatas, perfectos para relaizar recetas ligeras y snacks que tomar a cualquier hora del día.

Según los datos de la evolución de precios del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción, la malla de patatas de cinco kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 12,7% durante el último mes, las uvas blancas sin pepitas (500 gramos) se han encarecido un 12,5% más y la docena de huevos medianos un 10,3%.

Otros productos que también han subido de precio han sido las bandejas de champiñones (4,4% de media), las mallas de naranjas (3,8%), el kilo de harina de trigo (0,9%), el arroz redondo (0,5%), el paquete de macarrones (0,3%) y el 'brik' de leche entera (0,1%).

Por otra parte, hay dos ingredientes que mantienen el mismo precio que el mes anterior: las lechugas iceberg y los ajos. Además, los alimentos que cuestan de media este mes menos que en septiembre son: las lentejas pardina (-0,8%) el kilo de cebollas (-1,3%), el aceite de oliva (-1,4%), los limones (-2,6%), el aceite de girasol (-3,4%), las zanahorias (-4,2%), las manzanas golden (-4,8%) y las peras conferencia (-18,7%).