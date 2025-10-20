Siete de cada diez negocios de la zona cero han reabierto un año después de la dana

A pocos días de que se cumpla el primer año desde que la riada de agua, barro y escombros se colara en las vidas de ... la provincia de Valencia, con un resultado de 229 fallecidos, centenares de viviendas destruidas y millones de euros perdidos, la recuperación sigue avanzando paso a paso. Así se constata en el mundo empresarial, donde el 70% de los negocios de la zona cero, que comprende 14 municipios ubicados en los alrededores de Valencia capital, ha recuperado su actividad y el 85% de las empresas también ha reabierto, según el informe 'Balance de la recuperación empresarial de la zona cero, tras un año de la dana', publicado este lunes por Cámara de Comercio de Valencia.

Restaurantes, panaderías o tiendas de ropa. Peluquerías, fruterías o academias de refuerzo. No hubo negocio de la zona cero que no quedara, en mayor o menor medida, dañado. Por ello, aunque 7 de cada 10 se encuentran actualmente abiertos, la mitad sigue sin haber recuperado el mismo nivel de actividad y un 10% la ha reducido altamente.

Otro de los aspectos clave a analizar cuando se cumple un año de la catástrofe son las pérdidas económicas de estos negocios. Cerca de la mitad tuvo un agujero de entre 30.000 y 100.000 euros e incluso un 1,5% vio como la dana se llevaba más de 300.000 euros. Un mazazo en las cuentas que han podido paliar con las ayudas recibidas tanto del consorcio de seguros como de ayudas públicas y de donaciones de empresas. Estas van llegando paulatinamente, aunque 6 de cada 10 negocios todavía está pendiente de recibir alguna de las subvenciones solicitadas.

El estudio, que incluye trabajo a pie de calle y recopilación de datos, se ha realizado en 14 municipios de la zona cero, que son Alaquàs, Albal, l'Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Riba-roja del Túria i Xirivella.

Industria

En cuanto a la situación de la industria, el balance es ligeramente más positivo. Cabe recordar que la riada se produjo en varios polígonos industriales de los alrededores de la capital autonómica. Así, únicamente un centenar de empresas se ha visto obligado a cerrar a causa de la riada, lo que supone el 6% del total. A este porcentaje hay que añadir otro 9% de entidades que han cesado su actividad por motivos distintos a la dana.

De igual manera que en los negocios, la reapertura de las empresas no significa que estén recuperadas totalmente; hay muchas de ellas que siguen con afectaciones en el mobiliario. Así, elementos como puertas, maquinaria o mercancías en 'stock' siguen pendientes de ser reparados.

Ante esta radiografía, el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, ha señalado que las empresas han sido «resilientes», pero que sin colaboración pública «habría sido imposible». «Los primeros meses fueron las familias y los trabajadores los que sacaron adelante los negocios y la industra, pero hay que ser conscientes de que el 90% de las empresas ha necesitado ayudas públicas, que se han otorgado de forma eficiente y rápida», ha desgranado Morata, acompañado de presidentes de sectores como el turismo, los parques empresariales o el pequeño comercio.

Para seguir avanzando hacia una recuperación total, desde Cámara han lanzado 16 propuestas dirigidas a la Generalitat y al Gobierno de España y divididas en cuatro bloques: Pla Endavant, industria, servicios y renta y bienestar. Así, entre otras cuestiones, han exigido paliar las deficiencias en polígonos industriales, mejorar la accesibilidad y estado del viario en las zonas comerciales, ampliar un año el plazo máximo del Pla Endavant y servicios de asistencia psicológica.