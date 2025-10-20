Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Polígono industrial en Xirivella, el 12 de septiembre de 2025. Irene Marsilla.

Siete de cada diez negocios de la zona cero han reabierto un año después de la dana

La industria se recupera con más fuerza y el 85% de las empresas está en funcionamiento, aunque con elementos por reparar

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:49

A pocos días de que se cumpla el primer año desde que la riada de agua, barro y escombros se colara en las vidas de ... la provincia de Valencia, con un resultado de 229 fallecidos, centenares de viviendas destruidas y millones de euros perdidos, la recuperación sigue avanzando paso a paso. Así se constata en el mundo empresarial, donde el 70% de los negocios de la zona cero, que comprende 14 municipios ubicados en los alrededores de Valencia capital, ha recuperado su actividad y el 85% de las empresas también ha reabierto, según el informe 'Balance de la recuperación empresarial de la zona cero, tras un año de la dana', publicado este lunes por Cámara de Comercio de Valencia.

