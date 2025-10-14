Ryanair anuncia diez nuevas rutas para este invierno desde la Comunitat La aerolínea prolongará algunas de las conexiones que se inauguraron este verano con precios desde 21,99 euros

La Comunitat tendrá diez nuevas rutas aéreas este próximo invierno -entre el 26 de octubre de 2025 y el 30 de marzo de 2026- de la mano de Ryanair. La aerolínea irlandesa ha anunciado este martes su programación en Alicante, en un evento en el que ha desvelado que aumentará un 12% el número de asientos programados para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La compañía de bajo coste prepara un programa con 79 rutas entre el aeródromo alicantino y distintos puntos del continente europeo, en la que las novedades llegarán de la mano de la extensión de muchas de las nuevas rutas veraniegas que se incorporan ahora al calendario de invierno para reforzar la lista de conexiones directas respecto al año pasado.

En concreto, la Comunitat, por medio del aeropuerto de Alicante, contará con diez nuevos destinos a los que poder volar de forma directa a partir de la próxima semana y hasta el 30 de marzo. Alejandra Ruiz, directora de comunicación de la aerolínea, ha anunciado importantes novedades respecto a la pasada campaña invernal, como la extensión de las conexiones con Linz y Salzburgo, en Austria, o la de Bydgoszcz, en Polonia. También estará disponible una conexión inédita a Bratislava, capital de Eslovaquia, que contará con cuatro vuelos semanales.

El aeropuerto alicantino será el único de la Comunitat que conecte con estos destinos, así como con Cardiff y Aberdeen, en Reino Unido; o Västeras y Smaland, en Suecia. De modo que la región gana diez nuevas rutas para esta temporada invernal si a las ocho que solo saldrán desde Alicante se le suman las dos nuevas rutas de verano extendidas (Lanzarote y Estocolmo), aunque ambos son destinos a los que ya se podía volar previamente desde el aeropuerto de Valencia.

Ryanair no solo apuesta por añadir nuevas conexiones directas con el aeródromo alicantino, sino que también incrementará la frecuencia de varios de sus vuelos. En total, serán casi 80 rutas con 410 frecuencias semanales las que operará Ryanair durante invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tal como ha explicado Ruiz, desde el aeropuerto alicantino partirán «vuelos adicionales en 29 rutas existentes, incluyendo Milán, Marrakech, Budapest, Edimburgo y muchas más».

Según ha explicado la compañía en un comunicado, el programa de invierno operará principalmente con los 16 aviones basados en Alicante, lo que representa una inversión de 1.600 millones de dólares, apoyando más de 6.700 empleos locales e impulsando el turismo durante todo el año en la provincia.

El anuncio de la nueva programación, con vuelos desde 21,99 euros, llega en medio de la polémica por las tasas, según Ryanair «excesivas», impuestas por AENA. «A pesar de las tasas excesivas de AENA, que han contribuido a la pérdida de 2 millones de asientos en otras regiones en 2025, Ryanair mantiene su compromiso con Alicante, con 16 aviones basados y más de 6.700 empleos locales», ha indicado la responsable de comunicación de la aerolínea.