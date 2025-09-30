Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Avion de Ryanair en el aeropuerto de Foronda. Blanca Saenz de Castillo

Ryanair anuncia un cambio importante en las tarjetas de embarque a partir de noviembre

Este cambio supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes

S. Bonillo

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:50

Ryanair ha anunciado que solo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales a partir del próximo 12 de noviembre, en lugar del 3 de noviembre como informó anteriormente, por lo que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

El cambio de fecha obedece a garantizar «una transición fluida» para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la aerolínea en un comunicado.

Desde la empresa, han afirmado que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, resaltando, al mismo tiempo, que «han cambiado con éxito a la venta de entradas exclusivamente digitales».

Además, casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, según ha asegurado. En palabras del director de Marketing de la compañía, Dara Brady, «el cambio de Ryanair a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación »myRyanair«.

