Retrasos de veinte minutos en los trenes entre Valencia y Castellón

Una incidencia entre la estación de la Fuente de San Luis y la del Cabañal provoca demoras tanto en los Cercanías como en los trenes de media y larga distancia

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:54

El transporte ferroviario vuelve a vivir una nueva jornada de retrasos en los trayectos de media y larga distancia, así como en los Cercanías entre Valencia y Castellón. Según ha indicado Adif en su cuenta de información de servicio de X, una incidencia que ha tenido lugar en torno a las 10:00 horas provoca demoras en los trenes de unos veinte minutos de media.

La avería se ha producido en la infraestructura entre la estación de Valencia-Fuente de San Luis y la de Valencia-Cabañal. Los operarios de Adif continúan trabajando para solucionar el problema, que afecta a las líneas C5 y C6 de Cercanías, es decir las que conectan Valencia con Castellón.

Sin embargo, en esta ocasión la red de Cercanías no ha sido la única que se ha visto afectada por la incidencia, ya que los trenes de media y larga distancia que conectan las dos capitales de provincia también circulan con retraso debido a la avería.

Cabe recordar que debido a las obras que Adif está realizando para mejorar la infraestructura, el servicio de larga y media distancia entre Valencia y Castellón se cubre en tren. Sin embargo, la conexión entre Castellón y Vinaròs tenía previsto realizarse en autobús al menos hasta las 12:00 horas. Asimismo, el servicio de Media Distancia entre Tortosa y Valencia se realiza durante este fin de semana en autobús en el tramo entre Castellón de la Plana y Tortosa.

Por lo que respecta a la Larga Distancia, las obras de mejora de la red también ha provocado la cancelación del Euromed con salida a las 6.55h desde Alicante hacia Barcelona y del Alvia entre Barcelona y Cádiz. Según informó Renfe, el trayecto desde L'Aldea Amposta a la Comunitat se realiza con autobuses directos a Castellón, Valencia y Alicante.

