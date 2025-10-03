Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de un tren. LP

Fallece un trabajador en Torreblanca al sufrir una descarga mientras trabajaba en la catenaria del tren

Tenía 30 años, sólo llevaba «tres días trabajando» según el sindicato CGT y estaba realizando trabajos de mantenimiento

R. V.

Castellón

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha informado del fallecimiento de un trabajador de 30 años, al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la catenaria del ferrocarril a la altura de la localidad castellonense de Torreblanca. Según explican desde el sindicato a través de un comunicado, el hombre, «sin experiencia previa en este tipo de labores, tenía un hijo y llevaba trabajando tres días para la empresa».

Los trabajos consistían en solucionar un corte de tensión en ambas vías en la catenaria que va desde Les Palmes hasta Ulldecona y estaban transcurriendo con normalidad y de forma segura, hasta que ha ocurrido el accidente entre las 4 y las 5 de la madrugada, según informan desde CGT, «cuando se le ha ordenado subir a un poste de la otra vía para realizar una medición y en ese momento ha recibido la descarga, por lo que se puede deducir que no se comprobó la ausencia de tensión en la otra vía, incumpliendo el protocolo obligatorio».

Según CGT «en 2025 las cifras de accidentes laborales son una lacra social inaceptable en pleno siglo XXI, aunque resulten ligeramente inferiores a pesar del aumento de la ocupación, mientras que los accidentes con resultado de muerte se han mantenido». Cabe recordar que en 2024 se alcanzaron las 830 muertes de personas trabajadoras, un 8,9 % más respecto al 2023.

Desde CGT han querido «mostrar el pésame a la familia y exigir que se investigue lo ocurrido para esclarecer completamente las causas y que sirva para que no se vuelva a repetir nunca más».

