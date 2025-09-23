Retrasos y trenes cancelados en cuatro líneas de Cercanías
Las líneas C1, C2, C3 y C6 están registrando retrasos y modificaciones en su servicio
Redacción
Martes, 23 de septiembre 2025, 08:36
Retrasos de hasta 35 minutos e incluso supresión de trenes. Los usuarios de Cercanías han vivido otra jornada desesperante en el servicio público ferroviario. Según ha informado Cercanías València a primera hora de este martes, las líneas C1, C2, C3 y C6 están registrando retrasos y modificaciones en su servicio.
📌 LINEA C2— Cercanías València (@CercaniasVLC) September 23, 2025
ℹ️ Cercanías Valencia informa
🗓️ hoy, 23-09-25
Le informamos mediante este hilo de los retrasos o modificaciones del recorrido en los servicios de Cercanías del día de hoy en la línea C2.
📌 LÍNIA C2
ℹ️ Cercanías València informa
🗓️ hui, 23-09-25
L'informem…
En la línea C2, el tren con salida prevista a las 07:45 h desde la estación de València Nord con destino Xàtiva ha partido con 20 minutos de retraso debido a la avería de otro tren.
En la línea C6, el tren regional con salida prevista a las 06:15 h desde Vinaròs con destino València Nord circula con 20 minutos de retraso a su paso por Castelló. Asimismo, el tren CIVIS con salida prevista a las 07:10 h desde Castelló hacia València Nord presenta 16 minutos de retraso a su paso por Nules, y el regional con salida prevista a las 06:30 h desde la estación de Tortosa con destino València Nord circula por Vila-real con 35 minutos de retraso.
En la línea C3, se han producido supresiones: el tren con salida prevista a las 08:33 h desde Aldaia con destino València Fuente de San Luis no circula hoy, al igual que el tren con salida prevista a las 08:10 h desde València Fuente de San Luis con destino Aldaia, que también ha sido cancelado.
En la línea C1, el tren con salida prevista a las 09:10 h desde la estación de València Nord con destino Gandia no circula hoy debido a que el paso a nivel de Alfafar se encuentra desprotegido.
Del mismo modo, informan de que en las líneas C1 y C2 se pueden producir retrasos y detenciones por el mismo motivo. Según Cercanías, los técnicos trabajan para solucionarlo lo antes posible.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.