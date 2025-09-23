Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un tren de Cercanías en una imagen de archivo. E.P

Retrasos y trenes cancelados en cuatro líneas de Cercanías

Las líneas C1, C2, C3 y C6 están registrando retrasos y modificaciones en su servicio

Redacción

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:36

Retrasos de hasta 35 minutos e incluso supresión de trenes. Los usuarios de Cercanías han vivido otra jornada desesperante en el servicio público ferroviario. Según ha informado Cercanías València a primera hora de este martes, las líneas C1, C2, C3 y C6 están registrando retrasos y modificaciones en su servicio.

En la línea C2, el tren con salida prevista a las 07:45 h desde la estación de València Nord con destino Xàtiva ha partido con 20 minutos de retraso debido a la avería de otro tren.

En la línea C6, el tren regional con salida prevista a las 06:15 h desde Vinaròs con destino València Nord circula con 20 minutos de retraso a su paso por Castelló. Asimismo, el tren CIVIS con salida prevista a las 07:10 h desde Castelló hacia València Nord presenta 16 minutos de retraso a su paso por Nules, y el regional con salida prevista a las 06:30 h desde la estación de Tortosa con destino València Nord circula por Vila-real con 35 minutos de retraso.

En la línea C3, se han producido supresiones: el tren con salida prevista a las 08:33 h desde Aldaia con destino València Fuente de San Luis no circula hoy, al igual que el tren con salida prevista a las 08:10 h desde València Fuente de San Luis con destino Aldaia, que también ha sido cancelado.

En la línea C1, el tren con salida prevista a las 09:10 h desde la estación de València Nord con destino Gandia no circula hoy debido a que el paso a nivel de Alfafar se encuentra desprotegido.

Del mismo modo, informan de que en las líneas C1 y C2 se pueden producir retrasos y detenciones por el mismo motivo. Según Cercanías, los técnicos trabajan para solucionarlo lo antes posible.

Te puede interesar

