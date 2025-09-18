La avería de un tren en Alfafar obliga a cortar la circulación en las líneas C1 y C2 de Cercanías La incidencia ha provocado la cancelación de varios trenes en ambos sentidos y los viajeros del tren afectado, con destino Cádiz, han continuado el viaje en otro tren

B. González Xàtiva Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:42

La avería de un tren en la estación de Alfafar ha obligado a interrumpir la circulación en las líneas C1 (Valencia Nord-Gandia) y C2 (Valencia Nord-Xàtiva- l'Alcúdia de Crespins). Desde las 13 horas no circula ningún tren en estas líneas y Renfe ha informado de la suspensión de varios trenes en ambos sentidos.

El tren afectado es el procedente de Barcelona con destino Cádiz. Según informan desde Renfe, los viajeros han podido reemprender el viaje en otro tren que se ha habilitado.

Desde las 12.40 se están produciendo retrasos en los trenes que estaban circulando y finalmente se ha cortado al tráfico ambas líneas mientras los técnicos trabajan en solucionar el problema.

Hasta el momento se han suspendido los trenes con salida desde Valencia Nord de las 12.40 hacia Gandia y el de las 12.55 horas a l'Alcúdia de Crespins y se ha anunciado que no circularán el de las 14.05 desde Gandia a Valencia y el de las 14.25 horas desde l'Alcúdia hasta la capital.

Desde Renfe apuntan que el tráfico quedará reestablecido en breve.