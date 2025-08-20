Reino Unido mantiene su hegemonía y Países Bajos se consolida como mercado emisor de turistas para la Comunitat

Entre enero y julio España ha recibido 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 6% más que el año pasado, con un aumento ... de llegadas de los principales mercados emisores, excepto Alemania, cuya crisis económica afecta al turismo. En julio destacaron los incrementos de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia, además de la recuperación de Japón.

Aun así Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor con ventaja considerable sobre el resto, con 2,7 millones de pasajeros aéreos solo en el mes de julio, un 4% más que hace un año y el 23% del total de viajeros aéreos que llegan a España. Buena parte de ellos, lo hacen con destino Manises, al igual que sucediese a lo largo de todo 2024, cuando el turista británico fue el que más llegó al aeródromo valenciano.

En lo que va de curso, el inglés continúa siendo el idioma que más se escucha en la zona de llegadas. Los turistas británicos siguen representando en torno a un 25% de los visitantes internacionales que legan hasta la Comunitat, y que se reparten entre el aeropuerto de Valencia y el de Alicante, que también ha experimentado un crecimiento del 11% en lo que va de año en número de pasajeros internacionales recibidos.

No obstante, los primeros siete meses de 2025 han servido para confirmar un nuevo perfil de viajero internacional que cada vez llega con más asiduidad hasta el territorio valenciano. Se trata del turista procedente de los Países Bajos, que ha experimentado un incremento del 11% en toda España, y que principalmente se dirige a la zona de la costa mediterránea. Los viajeros neerlandeses eligen mayoritariamente Cataluña o la Comunitat Valenciana para llegar a España. De hecho, ambas regiones acogen en torno al 40% de los viajeros procedentes del país centroeuropeo.

Las cifras de visitantes del 2024 ya reflejaban un aumento del turismo procedente de Países Bajos. Del total de viajeros llegado hasta la Comunitat el pasado año, en torno a un 4,5% tuvieron como aeropuerto de origen el de Amsterdam-Schiphol, que cuenta con conexiones directas tanto con Valencia como con Alicante.

El auge de turistas internacionales que llegan hasta Valencia también tiene sus consecuencias en el mercado de establecimientos turísticos para pernoctar. A pesar de que el hotel sigue siendo, con una enorme diferencia, la opción preferencial para dos de cada tres viajeros que llegan a la Comunitat, la alternativa de los apartamentos turísticos ha ganado peso con respecto al año pasado. Entre enero y junio, se registraron 4,5 millones de pernoctaciones en apartamentos, por 14,1 millones de pernoctaciones en hoteles. Al comparar las cifras con las del primer semestre de 2024 se observa que el crecimiento experimentado por los hoteles es del 0,9%, mientras que el experimentado por los apartamentos asciende hasta el 9,6%.

Asimismo, durante el mes de junio los apartamentos también se convirtieron en una opción muy solicitada. De los más de 5 millones de pernoctaciones que se registraron durante el primer mes del verano, en torno a un 20% se produjeron en apartamentos turísticos, tras crecer por encima del 10% respecto al mismo mes del año previo.

El auge de los apartamentos ha reducido el peso de otros establecimientos turísticos, como por ejemplo, los campings durante los primeros siete meses del curso. Las pernoctaciones en apartamentos ya representan un 19,6% del total, mientras que los hoteles se mantienen en un 60,3% en el acumulado entre enero y julio. Por su parte, las pernoctaciones en campings representan un 18,7%, después de sufrir un decrecimiento interanual del 5,2%. Otras alternativas, como los albergues o el turismo rural, pierden influencia y se quedan en registros inferiores al 1%.