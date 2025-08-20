Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas pasan por delante de unos apartamentos turísticos Iván Arlandis

Reino Unido mantiene su hegemonía y Países Bajos se consolida como mercado emisor de turistas para la Comunitat

Las pernoctaciones en apartamentos se disparan en lo que va de año, aunque los hoteles siguen siendo la primera opción

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:25

Entre enero y julio España ha recibido 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 6% más que el año pasado, con un aumento ... de llegadas de los principales mercados emisores, excepto Alemania, cuya crisis económica afecta al turismo. En julio destacaron los incrementos de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia, además de la recuperación de Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  3. 3 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  4. 4 La explosión de gas en una vivienda deja una víctima mortal en Benifaió
  5. 5

    La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  8. 8

    De expresidentes a grandes empresarios, los invitados a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Ángela Pla
  9. 9 Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  10. 10 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reino Unido mantiene su hegemonía y Países Bajos se consolida como mercado emisor de turistas para la Comunitat

Reino Unido mantiene su hegemonía y Países Bajos se consolida como mercado emisor de turistas para la Comunitat