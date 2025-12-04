Red Eléctrica da el pistoletazo de salida al proyecto de PowerCo con la puesta en servicio de la subestación

El proyecto de PowerCo empieza poco a poco a andar con la vista puesta en el segundo trimestre de 2026. Si hace una semana la ... visita a las obras de la gigafactoría permitían pensar que los plazos van a cumplirse sobradamente, este jueves se alcanza un nuevo hito en la carrera hacia la producción de celdas de baterías con la puesta en funcionamiento de la subestación Saguntum 220kV, que se encargará del suministro eléctrico de la nueva planta saguntina.

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, comenzó las operaciones en diciembre con los primeros trabajos de movimiento de tierras. En apenas un año, la compañía ha trabajado a buen ritmo para incluso adelantar la fecha de entrega inicial del proyecto.

«La ejecución de este proyecto estratégico, por parte de los equipos de Red Eléctrica, ha supuesto un desafío que se ha desarrollado en tiempo récord», explican desde la compañía, que ha realizado una inversión de 62 milones para levantar el proyecto energético del que dependerá la gigafactoría.

Los trabajos comenzaron con el movimiento de tierras en diciembre de 2024. El resultado es que la subestación está energizada, disponible ya para la conexión de la nueva demanda industrial prevista, solo 20 meses después de su inclusión en la citada Planificación.

Cabe recordar que además de la subestación que alimentará a la fábrica de PowerCo, el proyecto de Red Eléctrica incluye un parque de 400 kV y las líneas asociadas que conectan ambos parques con la red de transporte.