Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pilar Tébar, cesada como secretaria autonómica de Cultura
Subestación de PowerCo. LP

Red Eléctrica da el pistoletazo de salida al proyecto de PowerCo con la puesta en servicio de la subestación

El proyecto que alimentará a la gigafactoría de Sagunto arrancó hace apenas un año con el movimiento de tierras

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:03

Comenta

El proyecto de PowerCo empieza poco a poco a andar con la vista puesta en el segundo trimestre de 2026. Si hace una semana la ... visita a las obras de la gigafactoría permitían pensar que los plazos van a cumplirse sobradamente, este jueves se alcanza un nuevo hito en la carrera hacia la producción de celdas de baterías con la puesta en funcionamiento de la subestación Saguntum 220kV, que se encargará del suministro eléctrico de la nueva planta saguntina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  6. 6 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  7. 7

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  8. 8

    El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS»
  9. 9 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  10. 10 Las pensiones más bajas subirán por encima de las de jubilación o la máxima en 2026 y alguna alcanzará los 1.195,40 &euro;/mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Red Eléctrica da el pistoletazo de salida al proyecto de PowerCo con la puesta en servicio de la subestación

Red Eléctrica da el pistoletazo de salida al proyecto de PowerCo con la puesta en servicio de la subestación