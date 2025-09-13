El precio de la luz vuelve a bajar este domingo: las cinco horas gratis para enchufar los electrodomésticos

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Torres de alta tensión. EP

La tarifa eléctrica desciende hasta los 48,47 euros el megavatio hora

JZ

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:24

Buenas noticias para los consumidores ya que el precio de la luz vuelve a bajar este domingo 14 de septiembre de 2025 hasta situarse en los 48,47 euros el megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Se trata de un 19,68% menos que este sábado.

En cualquier caso, es recomendable fijarse cuáles son las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos y de este modo poder ahorrar unos euros en la factura. Este domingo deja hasta seis horas en el tramo central del día que serán a cero euros.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del domingo 14 de septiembre tendrá el tramo más económico del día de 11:00 a 17:00 horas, cuando la luz tendrá un precio de 0 euros/MWh. La hora más cara del día será entre las 21:00 y 22:00 horas a 126,13 euros el megavatio hora.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 75 euros
01.00-02.00 66,23 euros
02.00-03.00 65,29 euros
03.00-04.00 65,3 euros
04.00-05.00 65,81 euros
05.00-06.00 71,54 euros
06.00-07.00 71,54 euros
07.00-08.00 77,57 euros
08.00-09.00 66,23 euros
09.00-10.00 23,58 euros
10.00-11.00 5,01 euros
11.00-12.00 0 euros
12.00-13.00 0 euros
13.00-14.00 0 euros
14.00-15.00 0 euros
15.00-16.00 0 euros
16.00-17.00 0 euros
17.00-18.00 1,1 euros
18.00-19.00 15,65 euros
19.00-20.00 67,3 euros
20.00-21.00 103,81 euros
21.00-22.00 126,13 euros
22.00-23.00 106,01 euros
23.00-24.00 99,84 euros

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes pasado en los 80,71 euros, en el que supone el «agosto más caro desde 2022». Así, según el análisis realizado por la asociación, la factura media ha subido un 3,2% con respecto a los 78,21 euros de hace un año.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

