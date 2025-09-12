El precio de la luz se desinfla este sábado: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos

La tarifa eléctrica da un respiro este 13 de septiembre y disminuye hasta los 60,84 euros/MWh de media

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:26 | Actualizado 20:01h.

El precio de la luz trae buenas noticias este sábado 13 de septiembre y da un respiro a los consumidores para estar pendientes de cuáles son las horas más baratas para encender los electrodomésticos, en una jornada llena de contrastes en la que los ratos más caros superan los 105 euros/MWh. Evitar los ciclos más caros puede hacer que termines ahorrando una buena cantidad cada mes y que la factura sea mucho económica que si poner la lavadora o el lavavajillas a cualquier hora.

Este sábado 13 de septiembre, el precio medio de la electricidad será de 60,84 euros/MWh, unos 12,29 euros más barato que el viernes de septiembre, cuando estaba a 73,13 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Precio de la luz por horas

El precio de la luz del sábado 13 de septiembre tendrá el tramo más económico del día, de 13:00 a 15:00 horas, cuando la luz tendrá un precio de -0,01 euros/MWh. Además, de 12:00 a 13:00 horas, y de 15:00 a 17:00 horas, también vale la pena aprovechar para encender los electrodomésticos, ya que el coste será de 0 euros/MWh.

Las horas más caras se darán al final del día, entre las 21:00 y las 22:00 horas, con un precio de 106,11 euros/MWh. La hora siguiente, de 22:00 a 23:00 horas el precio de la luz ya baja respecto al tramo anterior, aunque sigue bastante alto, con 99,30 euros/MWh. Cabe recalcar que durante el tramo de las 00:00 y las 01:00 horas, el precio de la luz asciende hasta los 102,30 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 102,3 euros 01.00-02.00 99,54 euros 02.00-03.00 97,96 euros 03.00-04.00 97,84 euros 04.00-05.00 96,68 euros 05.00-06.00 92 euros 06.00-07.00 94,98 euros 07.00-08.00 100,02 euros 08.00-09.00 99,78 euros 09.00-10.00 69,04 euros 10.00-11.00 9,62 euros 11.00-12.00 2,37 euros 12.00-13.00 0 euros 13.00-14.00 -0,01 euros 14.00-15.00 -0,01 euros 15.00-16.00 0 euros 16.00-17.00 0 euros 17.00-18.00 0,65 euros 18.00-19.00 14 euros 19.00-20.00 82,86 euros 20.00-21.00 100,13 euros 21.00-22.00 106,11 euros 22.00-23.00 99,30 euros 23.00-24.00 95,10 euros

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes pasado en los 80,71 euros, en el que supone el «agosto más caro desde 2022». Así, según el análisis realizado por la asociación, la factura media ha subido un 3,2% con respecto a los 78,21 euros de hace un año

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

