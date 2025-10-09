El precio de la luz cambia este viernes con la nueva tarifa: las siete horas prohibitivas para usar electrodomésticos

La tarifa eléctrica repunta este 10 de octubre hasta una media de 79,22 euros por megavatio hora

Malas noticias para los consumidores españoles con el precio de la luz de este viernes, 10 de octubre, que experimenta un nuevo cambio de tendencia y repunta hasta una media de 79,22 euros/MWh, lo que supone una diferencia del 23% frente a los 64,64 euros/MWh del pasado jueves y casi 15 euros de diferencia en comparación a la jornada anterior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Fruto de todo esto el coste energético deja siete tramos horarios por encima de la temida barrera de los 100 euros/MWh, por lo que los clientes de tarifa regulada deberán prestar especial atención a las horas más baratas para enchufar los aparatos electrónicos de la casa si quieren arañar unos céntimos en la factura de la luz a final de mes. Como suele ser habitual, las últimas franjas horarias de la jornada son las más caras. Mientras que las más económicas vuelven a darse en los tramos centrales del viernes.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz hoy viernes por horas

El precio de la luz del viernes tendrá las horas más baratas entre las 10 y las 16 horas, con el precio más bajo de 14 a 15 horas, cuando estará en 33,23 euros/MWh, mientras que el tramo más caro se sitúa por la noche, cuando alcanza los 117,47 euros/MWh entre las 20 y las 21 horas.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 89,02 euros 01.00-02.00 85,02 euros 02.00-03.00 79,99 euros 03.00-04.00 72,96 euros 04.00-05.00 69,75 euros 05.00-06.00 78,87 euros 06.00-07.00 94,98 euros 07.00-08.00 100,54 euros 08.00-09.00 107,24 euros 09.00-10.00 93,84 euros 10.00-11.00 48,55 euros 11.00-12.00 42,92 euros 12.00-13.00 43,91 euros 13.00-14.00 41,08 euros 14.00-15.00 33,23 euros 15.00-16.00 45,71 euros 16.00-17.00 52,19 euros 17.00-18.00 79,43 euros 18.00-19.00 96,13 euros 19.00-20.00 115,01 euros 20.00-21.00 117,47 euros 21.00-22.00 108,1 euros 22.00-23.00 103,43 euros 23.00-24.00 101,96 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

