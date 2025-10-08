Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá
El precio de la luz cambia este jueves. . Fotolia

El precio de la luz se desploma para el 9 de octubre: las horas más baratas y más caras este jueves para encender los electrodomésticos

Consumo ·

El coste medio de la electricidad será de 64,64 euros por megavatio hora (MWh)

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:53

Comenta

Los consumidores están de enhorabuena ya que el precio de la luz para este 9 de octubre registra un descenso significativo. A pesar de esta rebaja en el mercado eléctrico, existen horas en los que el coste para enchufar los electrodomésticos es mucho más económico y puede hacer que ahorres grandes cantidades de dinero en la factura a final de mes

En concreto, el precio de la luz de este jueves, 9 de octubre, baja hasta una media de 64,64 euros por megavatio hora (MWh), una gran diferencia respecto a los 99,19 euros/MWh del miércoles, y rompe con la tendencia alcista del inicio de la semana. Esta rebaja supone un 34,83%, menos que el día anterior, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Precio de la luz hoy por horas

El precio de la luz del jueves tendrá las horas más baratas entre las 14:00 y las 15:00 horas, con 6 euros/MWh, y de 15:00 a 16:00 horas, con 5,98 euros/MWh, mientras que el tramo más caro se dará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando llegará hasta los 114,46 euros/MWh. También conviene evitar los ciclos de 08:00 a 09:00 horas, con 111,28 euros/MWh, y de 07:00 a 08:00 horas, con 101,88 euros/MWh.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 92,37 euros
01.00-02.00 80,96 euros
02.00-03.00 78,95 euros
03.00-04.00 69,86 euros
04.00-05.00 65,58 euros
05.00-06.00 68,47 euros
06.00-07.00 85,78 euros
07.00-08.00 101,88 euros
08.00-09.00 111,28 euros
09.00-10.00 91,06 euros
10.00-11.00 34,90 euros
11.00-12.00 12,55 euros
12.00-13.00 5,29 euros
13.00-14.00 9,43 euros
14.00-15.00 6 euros
15.00-16.00 5,98 euros
16.00-17.00 12,33 euros
17.00-18.00 39,78 euros
18.00-19.00 68,87 euros
19.00-20.00 106 euros
20.00-21.00 114,46 euros
21.00-22.00 101,69 euros
22.00-23.00 95,07 euros
23.00-24.00 92,64 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  5. 5 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  6. 6 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  7. 7 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  10. 10

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz se desploma para el 9 de octubre: las horas más baratas y más caras este jueves para encender los electrodomésticos

El precio de la luz se desploma para el 9 de octubre: las horas más baratas y más caras este jueves para encender los electrodomésticos