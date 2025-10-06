Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este martes: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos este 7 de octubre
Varias facturas de la luz en una imagen de archivo. Marta Moras

El precio de la luz se dispara este martes: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos este 7 de octubre

Consumo ·

La tarifa eléctrica sube hasta los 98,65 euros por megavatio hora de media

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El precio de la luz sigue sin dar tregua al bolsillo y, si ya empezó la semana al alza, este martes 7 de octubre seguirá subiendo y obligando a los consumidores a mirar bien el reloj antes de encender los electrodomésticos. Y es que, puede parecer una tontería pero la realidad es que un gesto tan simple como consultar la hora se nota mucho en la factura a final de mes.

En concreto, el precio de la luz de este martes, 7 de octubre, se dispara hasta una media de 98,65 euros por megavatio hora (MWh), bastante alejado de los 79,05 euros/MWh del lunes, lo que supone un 24,79% más respecto a la jornada anterior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz hoy lunes por horas

El precio de la luz del lunes tendrá las horas más baratas entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando estará en 37,34 euros/MWh, mientras que el tramo más caro llegará a los 168,35 euros y se dará entre las 20:00 y las 21:00 horas.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 110,34 euros
01.00-02.00 108,68 euros
02.00-03.00 107,25 euros
03.00-04.00 103,66 euros
04.00-05.00 103,35 euros
05.00-06.00 102,93 euros
06.00-07.00 108,51 euros
07.00-08.00 121,01 euros
08.00-09.00 132,32 euros
09.00-10.00 118,1 euros
10.00-11.00 75,89 euros
11.00-12.00 51,76 euros
12.00-13.00 50,88 euros
13.00-14.00 41,41 euros
14.00-15.00 37,34 euros
15.00-16.00 42,81 euros
16.00-17.00 54,95 euros
17.00-18.00 77,72 euros
18.00-19.00 109,65 euros
19.00-20.00 150 euros
20.00-21.00 168,35 euros
21.00-22.00 156,29 euros
22.00-23.00 119,76 euros
23.00-24.00 114,79 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  10. 10 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz se dispara este martes: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos este 7 de octubre

El precio de la luz se dispara este martes: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos este 7 de octubre