Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este domingo con la nueva tarifa: las ocho horas a 0 euros o en negativo para usar los electrodomésticos
Una factura de la luz junto a una bombilla. Copy space

El precio de la luz se desinfla este domingo con la nueva tarifa: las ocho horas a 0 euros o en negativo para usar los electrodomésticos

Consumo ·

La tarifa eléctrica baja este 5 de octubre y se queda en una media de apenas 24,30 euros/MWh

D. Merino

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El precio de la luz de este domingo, 5 de octubre, trae buenas noticias a los consumidores españoles al experimentar su segunda bajada consecutiva y quedarse en un promedio de apenas 24,30 euros/MWh tras los 53,11 euros del pasado sábado, lo que supone una bajada del 54% respecto a la jornada anterior y el valor más bajo en lo que va de octubre, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Además, los clientes de tarifa regulada podrán disfrutar de hasta ocho tramos horarios diferentes en los que el coste energético se queda a cero euros o en negativo. No obstante, cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

Precio de la luz hoy domingo por horas

El precio de la luz del domingo tendrá las horas más baratas entre las 10 y las 18 horas, con el precio más bajo de 14 a 15 horas, cuando estará en -2,45 euros/MWh, mientras que el tramo más caro se sitúa por la noche, cuando alcanza los 83,13 euros/MWh entre las 21 y las 22 horas.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 35,02 euros
01.00-02.00 33,51 euros
02.00-03.00 29,05 euros
03.00-04.00 28,93 euros
04.00-05.00 28,2 euros
05.00-06.00 28,2 euros
06.00-07.00 29,19 euros
07.00-08.00 28,1 euros
08.00-09.00 24,85 euros
09.00-10.00 5,27 euros
10.00-11.00 -0,01 euros
11.00-12.00 -0,64 euros
12.00-13.00 -1,12 euros
13.00-14.00 -2,22 euros
14.00-15.00 -2,45 euros
15.00-16.00 -1,21 euros
16.00-17.00 -0,63 euros
17.00-18.00 -0,12 euros
18.00-19.00 13,87 euros
19.00-20.00 52,43 euros
20.00-21.00 70,34 euros
21.00-22.00 83,13 euros
22.00-23.00 60,49 euros
23.00-24.00 41,13 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  3. 3 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  4. 4 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  5. 5 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  8. 8

    No renta ser indumentarista oficial de la corte de honor en Valencia
  9. 9 El sueño español termina para Etta Eyong
  10. 10

    La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El precio de la luz se desinfla este domingo con la nueva tarifa: las ocho horas a 0 euros o en negativo para usar los electrodomésticos

El precio de la luz se desinfla este domingo con la nueva tarifa: las ocho horas a 0 euros o en negativo para usar los electrodomésticos