El precio de la luz cambia este jueves. Luis Tejido

El precio de la luz se dispara hoy jueves con tramos por encima de los 170 euros/MWh: estas son las horas más económicas para utilizar los electrodomésticos

Este 25 de septiembre el coste de la luz presenta una subida del 71,12% hasta situarse en los 79,40 euros el megavatio hora

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:00

La subida constante del precio de la luz ha puesto a muchas personas en una encrucijada financiera. Cada vez son más las familias deben hacer frente a facturas que día a día pesan más en sus bolsillos, lo que exige una gestión máxima del consumo eléctrico. Para hacer frente a estos cambios en el mercado eléctrico, ajustarse a las horas más económicas para encender los electrodomésticos se ha convertido en un método idoneo para ahorrar un buen puñado de euros a final de mes.

Este jueves, 25 de septiembre, el precio de la luz se dispara hasta colocarse en los 79,40 euros el megavatio hora. Esto supone una subida del 71,12% respecto al coste de la electricidad de este miércoles, situado en los 46,40 euros/MWh, según los datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Por franjas horarias

Las horas más baratas para encender los electrodomésticos este martes serán entre las 14 y las 15 horas, cuando el pool marcará un precio de 20,10 euros/MWh. Otros tramos recomendables son de 13 a 14 horas y de 16 a 17 horas, en los que el tramo presenta un coste de 25,93 euros/MWh. Mientras que las hora más caras se darán entre las 20:00 y las 22.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 174,10 y los 175,01 euros/MWh, respectivamente.

Precio de la luz por horas

Tramo horario Euros/MWh
00.00-01.00 83,46 euros
01.00-02.00 75,94 euros
02.00-03.00 75,94 euros
03.00-04.00 76,46 euros
04.00-05.00 79,70 euros
05.00-06.00 77 euros
06.00-07.00 85,85 euros
07.00-08.00 112,70 euros
08.00-09.00 116,89 euros
09.00-10.00 88,57 euros
10.00-11.00 55,12 euros
11.00-12.00 30,20 euros
12.00-13.00 29,99 euros
13.00-14.00 25,93 euros
14.00-15.00 20,10 euros
15.00-16.00 22,74 euros
16.00-17.00 25,93 euros
17.00-18.00 53,13 euros
18.00-19.00 76,01 euros
19.00-20.00 114,11 euros
20.00-21.00 174,10 euros
21.00-22.00 175,01 euros
22.00-23.00 128,80 euros
23.00-24.00 101,90 euros

Cabe recordar que el nuevo método de cálculo del PVPC, que entró en vigor con la llegada de 2023, incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. Por lo que las horas a cero euros o en negativo no se trasladan como tal a la factura de la luz.

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Ahorro

Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

