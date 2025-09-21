El precio de la bombona de butano baja un 5% desde esta semana: su nuevo coste hasta noviembre
La bombona tradicional de 12,5 kilos pasa a costar 16,27 euros
Valencia
Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:00
La bombona de butano es un producto indispensable durante todo el año en millones de hogares españoles. Aunque durante el verano no ha sido necesario encender la calefacción debido a las altas temperaturas propias de estos meses, su uso sigue siendo esencial. Y ahora con la llegada del frío su presencia va a ser igual de necesaria o más.
Aunque tradicionalmente se ha asociado su uso a las generaciones mayores, en realidad, debido a la inflación, las nuevas generaciones también la ven como una solución económica y accesible. Por ello, el precio de la bombona es importante para la economía doméstica.
El coste del butano está regulado y se actualiza de manera bimestral, concretamente el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre). El nuevo precio se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, además, el precio máximo regulado por el Gobierno no puede variar más de un 5 % en cada revisión.
La última actualización entró en vigor este martes 16 de septiembre. Desde esa fecha, la bombona tradicional de 12,5 kilos ha pasado a costar 16,27 euros, frente a los 17,11 euros que costaba desde el pasado mes de julio, lo que supone una bajada del 5 % respecto al precio anterior.
El descenso de esta última revisión se debe a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-1,6%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+2,3%) que compensa el incremento de los fletes (+14,9%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.
El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.
