El precio de la bombona de butano para esta semana tras el cambio de tarifa Hasta el próximo 20 de enero de 2026 no se actualizará con una nueva revisión tras la bajada que beneficia a los consumidores

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:55 Comenta Compartir

El precio de la bombona de butano de 12 kilos ha dado una alegría a los consumidores en el último tramo del año. La última revisión de la tarifa realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica dejó el precio de la bombona en 15,46 euros, lo que supone un descenso del 4,97%. En los meses anteriores su coste era de 16,27 euros.

Esta reducción supone un alivio significativo para los consumidores, que verán disminuidos sus gastos en el uso de este gas, principalmente empleado para cocinar y la calefacción. El descenso de esta última revisión se debe a la bajada en los fletes (-14,9%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), pese al incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Evolución del precio de la bombona desde el covid

– 21 de enero de 2020: 13,37 euros

– 21 de julio de 2020: 12,72 euros

– 15 de septiembre de 2020: 12,09 euros

– 17 de noviembre de 2020: 12,69 euros

– 19 de enero de 2021: 13,30 euros

– 16 de marzo de 2021: 13,96 euros

– 20 de julio de 2021: 15,37 euros

– 21 de septiembre de 2021: 16,13 euros

– 16 de noviembre de 2021: 16,92 euros

– 18 de enero de 2022: 17,76 euros

– 15 de marzo de 2022: 18,63 euros

– 17 de mayo de 2022: 19,55 euros

– 19 de julio de 2022: 19,55 euros

– 20 de septiembre de 2022: 19,55 euros

– 15 de noviembre de 2022: 18,59 euros

– 17 de enero de 2023: 17,67 euros

– 18 de julio de 2023: 15,18 euros

– 19 de septiembre de 2023: 14,43 euros

– 16 de enero de 2024: 15,89 euros

– 19 de marzo de 2024: 16,67 euros

– 21 de mayo de 2024: 16,14 euros

– 18 de julio de 2024: 15,34 euros

– 17 de septiembre de 2024: 15,93 euros

– 18 de noviembre de 2024: 16,61 euros

– 20 de enero de 2025: 16,64 euros

– 18 de marzo de 2025: 17,67 euros

– 20 de mayo de 2025: 18,00 euros

– 15 de julio de 2025: 17,11 euros

– 16 de septiembre de 2025: 16,27 euros

- 20 de noviembre de 2025: 15,46 euros

Este precio se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026, cuando se publique en el BOE la siguiente revisión. Conviene recordar que dicha revisión está limitada al 5%, tanto al alza como a la baja. Esto supone una protección para el consumidor, que no verá reflejados los cambios bruscos que puedan provocar el coste de las materias primas o del transporte.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.