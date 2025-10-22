PowerCo se alía con la UV y la UPV para ofrecer un máster interuniversitario en producción de celdas de batería La compañía ofrecerá una formación específica para disponer de personal cualificado que pueda trabajar en la gigafactoría de Sagunto

PowerCo ha anunciado el primer máster interuniversitario en producción de celdas de batería, que se ofrecerá junto a la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV).

La directora de comunicación de PowerCo en España, Lorena Rodrigo, ha avanzado la impartición de este máster para el próximo curso universitario durante la participación de la compañía, filial de Volskwagen, en VDS 2025, como una formación pionera porque será «la primera que ahonde en nuestro proceso de producción para incorporar ese talento al equipo de la compañía».

Asimismo, Powerco ha presentado en VDS un programa de desarrollo interno de talento para formar a los nuevos perfiles que va a requerir el año próximo la gigafactoría de baterías que está construyendo en Sagunto, y también tiene programado el Battery Campus de formación profesional.

La planta de celdas de baterías ha comenzado ya la construcción del bloque número dos, el siguiente edificio al bloque 1, con el objetivo puesto en comenzar la producción a finales de verano de 2026 de una celda unificada que puede adaptarse a los distintos vehículos eléctricos y servir también como almacenamiento energético, una de las opciones que exploran como desarrollo de negocio a futuro.

La celda unificada se fabricará en las tres plantas de Volkswagen en Salzgitter (Alemania), Sagunto (Valencia) y St.Thomas (Canadá). La fábrica alemana será la primera que empiece a producir el producto, en 2026 se sumará la gigafactoría valenciana y en 2027 la canadiense.

Rodrigo ha explicado que en Sagunto el segundo bloque ha comenzado las obras con parte de las cimentaciones, las primeras columnas de hormigón de prefabricados, y a continuación se panelarán los laterales y se terminará el edificio, como se ha hecho con el bloque 1.