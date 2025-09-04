Los trabajadores que van a cobrar 1.722,5 euros de pensión de media al jubilarse La Seguridad Social ha gaastado este agosto 13.620,9 millones de euros en las distintas clases de pensiones

La jubilación es la gran esperanza para muchos empleados, que después de toda su vida trabajando desean al fin poder descansar y disfrutar del tiempo libre que han echado en falta. Su objetivo, al mismo tiempo, es poder una pensión lo más alta posible para vivir con tranquilidad económica la última etapa de su vida.

El Gobierno ha anunciado que la Seguridad Social ha abonado en agosto 10.374.297 pensiones a alrededor de 9,4 millones de personas, lo que ha supuesto un gasto que es de 13.620,9 millones de euros este mes y que incluye las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

En este sentido, la pensión media del sistema es de 1.312,9 euros mensuales, lo que refleja un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año.

Pero los datos también dejan a un grupo de jubilados que reciben la pensión más alta de todas, de 2.907 euros. Se trata de aquellos trabajadores que han estado vinculados al sector de la Minería del Carbón. Por otro lado, los relacionados al Régimen Especial de Trabajadores del Mar se embolsan 1.669,7 euros.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,3 euros al mes.

La pensión media de viudedad se sitúa en 935,8 euros mensuales, la cual es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuales un 95,7% son mujeres.

Nuevas altas de jubilación

Con respecto a las nuevas altas de jubilación, la cantidad media es de 1.613,3 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes.

Suben las jubilaciones demoradas

Hasta julio (inclusive), último dato disponible, se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación.

