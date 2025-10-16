Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hombre jubilado pasea por la calle con periódico en mano. Javier Sánchez

Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes

El número creciente de beneficiarios provoca que el gasto mensual en pensiones se incremente en un 6%, ascendiendo hasta los 13.638 millones de euros

Mar Georga

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:46

Comenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado sus últimos datos sobre las pensiones en España. El análisis incluye todas las pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. A fecha de septiembre de este año, la pensión media se ha establecido en los 1.314 euros mensuales, lo que supone un 4,5% más respecto al mismo mes del año anterior.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

De manera concreta, la pensión media de jubilación se sitúa en los 1.508,7 euros mensuales, siendo un 4,4% más alta que hace un año. La cuantía más baja, en función de las distintas profesiones y regímenes, la perciben los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De media, los jubilados autónomos perciben 1.010,9 euros al mes, lo que supone más de 600 euros de diferencia respecto a la procedente del Régimen General.

El sector que cuenta con la jubilación más alta

En cuanto a la profesión que más cobra de jubilación en España, se trata de los trabajadores retirados del sector de la Minería del Carbón, cuya cuantía media de la pensión alcanza los 2.907,7 euros. Esto responde a la existencia de cotizaciones especiales y condiciones laborales que reconocen la peligrosidad de este trabajo. Lo cual permite a sus trabajadores jubilarse antes de tiempo sin sufrir penalizaciones, así como poder disfrutar de prestaciones más elevadas durante la jubilación.

Noticias relacionadas

La economista Natalia de Santiago aclara si compensa tener un plan de pensiones: «Hay alternativas»

La economista Natalia de Santiago aclara si compensa tener un plan de pensiones: «Hay alternativas»

La justicia niega la incapacidad permanente a una trabajadora con secuelas tras sufrir un accidente

La justicia niega la incapacidad permanente a una trabajadora con secuelas tras sufrir un accidente

Manuel Álvarez, sobre el futuro del sistema de pensiones: «El recorte a la portuguesa es el más conocido»

Manuel Álvarez, sobre el futuro del sistema de pensiones: «El recorte a la portuguesa es el más conocido»

Por último, respecto al resto de pensiones, los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores del Mar perciben una media de 1.671,8 euros al mes, situándose como la segunda más alta. Otras prestaciones, como la pensión de viudedad, se sitúan en 936,3 euros mensuales. La reconfiguración del sistema de pensiones español ha provocado que la edad media de acceso a la jubilación se atrase hasta los 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes

Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes