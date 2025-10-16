Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes El número creciente de beneficiarios provoca que el gasto mensual en pensiones se incremente en un 6%, ascendiendo hasta los 13.638 millones de euros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado sus últimos datos sobre las pensiones en España. El análisis incluye todas las pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. A fecha de septiembre de este año, la pensión media se ha establecido en los 1.314 euros mensuales, lo que supone un 4,5% más respecto al mismo mes del año anterior.

De manera concreta, la pensión media de jubilación se sitúa en los 1.508,7 euros mensuales, siendo un 4,4% más alta que hace un año. La cuantía más baja, en función de las distintas profesiones y regímenes, la perciben los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De media, los jubilados autónomos perciben 1.010,9 euros al mes, lo que supone más de 600 euros de diferencia respecto a la procedente del Régimen General.

El sector que cuenta con la jubilación más alta

En cuanto a la profesión que más cobra de jubilación en España, se trata de los trabajadores retirados del sector de la Minería del Carbón, cuya cuantía media de la pensión alcanza los 2.907,7 euros. Esto responde a la existencia de cotizaciones especiales y condiciones laborales que reconocen la peligrosidad de este trabajo. Lo cual permite a sus trabajadores jubilarse antes de tiempo sin sufrir penalizaciones, así como poder disfrutar de prestaciones más elevadas durante la jubilación.

Por último, respecto al resto de pensiones, los jubilados del Régimen Especial de Trabajadores del Mar perciben una media de 1.671,8 euros al mes, situándose como la segunda más alta. Otras prestaciones, como la pensión de viudedad, se sitúan en 936,3 euros mensuales. La reconfiguración del sistema de pensiones español ha provocado que la edad media de acceso a la jubilación se atrase hasta los 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

