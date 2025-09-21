Lola, 89 años: «No me casé para poder seguir cobrando mi pensión de viudedad»
La anciana ha contado en 'Y ahora Sonsoles' su situación particular
J.Zarco
Valencia
Domingo, 21 de septiembre 2025
Lola Prieto, una mujer de 89 años, acudió esta semana al programa 'Y ahora Sonsoles' para contar el particular caso que vive con su pensión de viudedad. La cobra desde hace 50 años, cuando perdió a su marido, pero ha tenido que renunciar a casarse con una nueva pareja que tuvo para no perder esta prestación.
La duración de esta pensión es vitalicia pero se puede perder en caso de volver a contraer matrimonio, salvo que cumplas algunos requisitos. En este caso, la anciana invitada al programa de Antena 3 explicó su situación actual y por qué decidió no casarse de nuevo con un hombre con el que estuvo 30 años.
«Cobro 870, 880 de pensión de viudedad. Pero gracias de que he cosido muchos años y lo sigo haciendo aún con la mano que tengo. No corto porque no puedo con las tijeras. Estoy dando clases de costura», señaló.
«No me quise casar porque perdía la poca pensión que tenía. ¿Por un papel firmado? Bah, ya me casé una vez. Me pidió un montón de veces de casarme y me decía egoísta. Y yo decía pues seré egoísta pero tengo que asegurar lo mío. Que entre lo poco que me daban y lo que yo cosía podía mantener a mis hijos», explicó a la presentadora Sonsoles Ónega.
«Yo lo dejé, por celos ya. Un día en casa me viene y me dice 'como venga Marcelo a comer a casa yo me voy fuera'. Le dije que qué le había hecho mi hijo y yo eché de casa con las bolsas. Si él hubiese tenido millones lo habría aguantado», apuntó con ironía
