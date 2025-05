La justicia devuelve la pensión y 8.521,85 euros a una jubilada que la perdió por un plus de transporte

J.Zarco Valencia Jueves, 15 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

Una mujer volverá a cobrar la pensión de jubilación no contributiva después de que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León se la hubiera retirado. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad autónoma, que ha estimado que no percibió cobros indebidos.

La jubilada cobraba la pensión por parte la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (dependiente de la Seguridad Social). Vivía junto a su marido y su hija, con los que formaba una única unidad familiar. Después de comprobar su situación, le confirmaron una cuantía de 367,90 euros mensuales.

Ya en 2021, la hija comunicó a la Gerencia que había comenzado a trabajar como empaquetadora en una repostería y al revisar los ingresos comprobaron que la suma total de los tres miembros de la familia superaba el umbral legal permitido para mantener la pensión.

La Gerencia anuló la pensión de jubilación y reclamaron 8.521,85 euros por los importes cobrados indebidamente en este periodo. Sin embargo, la mujer consideró que la medida era injusta y presentó una reclamación que fue desestimada. Ante el rechazo, decidió llevar el caso a los tribunales.

El Juzgado de lo Social n.º 1 de Salamanca no aceptó el recurso y dio la razón a la administración de Castilla y León. Pero la mujer no se rindió y presentó un recurso de suplicación al Tribunal Superior de Justicia. Tras analizar el caso, señalaron que el plus de transporte percibido por la hija de la demandante no debía computarse como renta a efectos de valorar el derecho a la pensión no contributiva.

Argumentaron que ese plus tiene un carácter extrasalarial y compensatorio de un gasto y no mide realmente la capacidad económica. Por lo tanto, la sentencia garantiza el derecho de la demandante a cobrar la pensión y ordena a la Gerencia a devolver los 8.521,85 euros ingresados como cobro indebido.

