Gonzalo Bernardos alerta sobre el futuro de las pensiones de jubilación: «España seguirá el camino de Dinamarca» El experto pronostica un modelo de jubilación en el que el retiro llegará cuando se cumplan los 70 años

Mar Georga Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:33 | Actualizado 01:34h.

El futuro del sistema de pensiones español se encuentra en una situación de incertidumbre. En pleno 2025 ya existe una importante brecha entre lo que se ingresa para las pensiones y lo que se gasta en ellas. Según el diario 'El Economista', este déficit asciende hasta los 65.000 millones de euros, y con una tendencia al alza.

Entre los factores que provocan esta inestabilidad en el sistema de pensiones se encuentran el envejecimiento de la población, la falta de relevo intergeneracional, y la precariedad y la inestabilidad económica que afecta a los jóvenes hoy en día (aquellos que sostienen el sistema para los mayores). Es por ello que el economista Gonzalo Bernardos ha querido lanzar una advertencia directa sobre el futuro de las pensiones en España.

Aumento progresivo de la edad para jubilarse en España

Ante la noticia de que Dinamarca retrasará la edad de jubilación hasta los 70 años, Bernardos ha señalado que se trata de un panorama muy similar al que le depara a España en un futuro. «Dinamarca ya ha empezado a cambiar la legislación y para 2040 (la edad de jubilación) será a los 70 años. España, no lo duden, seguirá el camino», sentencia el economista.

Para el experto, otro factor que afecta al sistema de pensiones español es que este cuenta con una de las aportaciones económicas más generosas de Europa. «En materia de pensiones, en España, el jubilado cobra como primera pensión el 83% neto del último salario», asegura. A lo que añade: «los (trabajadores) que han contribuido a la hucha de las pensiones lo han hecho durante unos 13 años, como máximo, para cobrarlo durante 21».

El economista Gonzalo Bernardos solo ve una solución posible ante este panorama: subir la edad de jubilación. La apreciación del experto se basa en que la brecha entre ingresos y salarios seguirá aumentando, por lo que «el déficit va a continuar subiendo y solo hay una manera de rebajarlo sin que afecte muchísimo a los jóvenes que pagan cotizaciones o a los jubilados, y no le gusta a nadie: jubilarse más tarde», lamenta.